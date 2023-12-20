От Тейлор Свифт до "Барбигеймера": самые популярные тренды 2023 года

Марго Робби и Киллиан Мерфи. Фото: обложка журнала Variety

Подводя итоги года, можно сказать, что 2023-й, в котором официально закончился коронавирус, стал богатым на изменения и рекорды, несмотря на войны и катастрофы, которые происходят в мире.

Издание CNN в большом материале собрали самые выдающиеся, на их взгляд, события 2023 года.

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Закончился COVID-19

Хотя эксперты все еще считают Covid-19 пандемией, 2023 год стал годом, когда Всемирная организация здравоохранения объявила, что он больше не является "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает международную обеспокоенность".

Концертные туры-рекордсмены

"The Eras Tour" Тейлор Свифт стал первым туром за все времена, собравший более 1 миллиарда долларов. Спрос на билеты был таков, что организаторы сингапурского этапа, например, сообщили о более 22 миллионах человек, которые зарегистрировались для предварительной продажи, в то время как более миллиона человек ждали в онлайн-очереди.

Тем временем, как тур Бейонсе "Renaissance" принес экономике США более 4 с половиной миллиардов долларов. Также звезду обвинили в том, что из-за ее концертов начались инфляционные проблемы в Швеции. Из-за решения Бейонсе сделать 56 шоу в Европе, в городах стран ЕС, включая Стокгольм, резко выросли цены на отели и рестораны.

"Барбигеймер" и рекордные кассовые сборы

В этом году невероятную популярность завоевали фильмы "Барби" Греты Гервиг и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Выход этих двух лент почти одновременно привел к большому соперничеству между студиями и пробуждению американского кино.

Это явление превратило оба фильма в вирусную сенсацию и вызвало ажиотаж, из-за которого мировые кассовые сборы превысили 2 с половиной миллиардов долларов. А "Барби" стал самым кассовым фильмом за 100-летнюю историю Warner Bros.

Модные конгломераты увеличились

Конгломераты контролируют огромные части индустрии моды, и в текущем году они укрепили свой контроль на рынке предметов роскоши на 1,6 триллиона долларов. Этим летом материнская компания Coach и Кейт Спейд Tapestry объединилась с владельцем Versace и Michael Kors Capri в сделку в 8 с половиной миллиардов долларов. Между тем, LVMH, которой принадлежат Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior и Fendi, среди многих других, в апреле стала первой европейской компанией, рыночная стоимость которой превысила 500 миллиардов долларов.

Богачи стали скромнее

Поскольку многие части мира столкнулись с кризисом стоимости жизни, вызванной ростом инфляции и резким ростом цен на энергоносители и продукты питания, возможно, неудивительно, что 2023 год стал годом "тихой роскоши". Большие надписи брендов на одежде и множество логотипов на аксессуарах теперь неактуальны. В стиле – классика и сдержанность.

Модные бренды, среди которых Prada, на Fashion Week 2023 представили коллекции, в которых доминировал черный цвет и классические фактуры.

Эта тенденция охватила часы, аксессуары и даже гостиницы, как пример - новый "антигостиница" ювелира Chopard в центре Парижа.

Забастовки парализовали Голливуд

Почти четыре месяца этого года Голливуд бастовал, актеры призывали увеличить зарплату. Бюро статистики труда США сообщило, что в прошлом году актеры зарабатывали в среднем 27 долларов в час, и отметило, что многим не платят круглый год. Писатели также объявили забастовку, приостановив производство кино и телевидения.

Церемонии награждения были сокращены или отложены, что привело к необычно сдержанным красным дорожкам.

В ноябре профсоюз актеров SAG-AFTRA наконец-то договорился с большими студиями. Соглашение предусматривает повышение зарплаты, более длительную работу, лучшие льготы, гарантии роялти и защиту от использования студиями искусственного интеллекта.

Развивался искусственный интеллект

Сценаристы и актеры были не единственными, кто переживал, что искусственный интеллект поставит под угрозу их работу. Некоторые авторы в этом году создали коллективный иск против OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, заявив, что она использовала работу, защищенную авторским правом, при обучении своих систем создавать ответы, похожие на человеческие.

Другие отрасли также столкнулись с конкуренцией с ИИ – в апреле изображение, созданное искусственным интеллектом, даже выиграло награду Sony World Photography Award. Многие другие создатели использовали потенциал этих разработок, от первого в Японии комикса о манге, созданного искусственным интеллектом, до целых модных коллекций, созданных по этой технологии.

Мисс Вселенная — трансгендер

Награждение "Мисс Вселенная Нидерланды" Рикки Колле. Фото: Shutterstock

Нынешний конкурс "Мисс Вселенная" вызвал больше тем для разговоров, чем любой другой. Впервые за всю историю в нем принимали участие две трансгендерные женщины Марина Мачете из Португалии и Рикки Колле из Нидерландов. Впервые в истории трансгендеры победили в конкурсе "Мисс Вселенная", который проходил в их странах.

Напомним, фильм Тейлор Свифт собрал рекордную кассу.

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