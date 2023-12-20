Від Тейлор Свіфт до "Барбігеймер": найпопулярніші тренди 2023 року

Марго Роббі і Кілліан Мерфі. Фото: обкладинка журналу Variety

Підбиваючи підсумки року, можна сказати, що 2023-ій, у якому офіційно закінчився коронавірус, став багатим на зміни та рекорди, незважаючи на війни та катастрофи, які відбуваються у світі.

Видання CNN у великому матеріалі зібрали найвизначніші, на їхній погляд, події 2023 року.

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Закінчився COVID-19

Хоча експерти все ще вважають Covid-19 пандемією, 2023 став роком, коли Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що вона більше не є "надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка викликає міжнародне занепокоєння".

Концертні тури-рекордсмени

"The Eras Tour" Тейлор Свіфт став першим туром за всі часи, який зібрав понад 1 мільярд доларів. Попит на квитки був такий, що організатори сінгапурського етапу, наприклад, повідомили про понад 22 мільйони людей, які зареєструвалися для попереднього продажу, тоді як понад мільйон людей чекали в онлайн-черзі.

Тим часом, як тур Бейонсе "Renaissance" приніс економіці США понад 4 з половиною мільярда доларів. Зірку навіть звинуватили у тому, що через її концерти почалися інфляційні проблеми у Швеції. Через рішення Бейонсе зробити 56 шоу в Європі, у містах країн ЄС, у тому числі Стокгольмі, різко зросли ціни на готелі та ресторани.

"Барбігеймер" і рекордні касові збори

У цьому році неймовірної популярності здобули фільми "Барбі" Ґрети Гервіг і "Оппенгеймер" Крістофера Нолана. Вихід цих двох стрічок майже одночасно призвів до великого суперництва між студіями і пробудження американського кіно.

Це явище перетворило обидва фільми на вірусну сенсацію та викликало ажіотаж, через який світові касові збори перевищили 2 з половиною мільярда доларів. А "Барбі" став найкасовішим фільмом за 100-річну історію Warner Bros.

Модні конгломерати збільшилися

Конгломерати контролюють величезні частини індустрії моди, і цього року вони зміцнили свій контроль над ринком предметів розкоші на 1,6 трильйони доларів. Цього літа материнська компанія Coach і Кейт Спейд Tapestry об’єдналася з власником Versace і Michael Kors Capri в угоду на 8 з половиною мільярдів доларів. Тим часом LVMH, якій належать Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior і Fendi, серед багатьох інших, у квітні стала першою європейською компанією, ринкова вартість якої перевищила 500 мільярдів доларів.

Багатії стали скромнішими

Оскільки багато частин світу зіткнулися з кризою вартості життя, спричиненою зростанням інфляції та різким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування, можливо, не дивно, що 2023 рік став роком "тихої розкоші". Великі написи брендів на одежі, і безліч логотипів на аксесуарах тепер неактуально. У стилі — класика і стриманість.

Модні бренди, серед яких і Prada, на Fashion Week 2023 представили колекції, у яких домінував чорний колір і класичні фактури.

Ця тенденція охопила годинники, аксесуари та навіть готелі, як приклад — новий "антиготель" ювеліра Chopard у центрі Парижа.

Страйки паралізували Голлівуд

Майже чотири місяці цього року Голлівуд страйкував, актори закликали збільшити зарплату. Бюро статистики праці США повідомило, що минулого року актори заробляли в середньому 27 доларів на годину, і зауважило, що багатьом не платять цілий рік. Письменники також оголосили страйк, призупинивши виробництво кіно та телебачення.

Церемонії нагородження були скорочені або відкладені, що призвело до незвично стриманих червоних доріжок.

У листопаді профспілка акторів SAG-AFTRA нарешті домовилася з великими студіями. Угода передбачає підвищення зарплати, більш тривалу роботу, кращі пільги, гарантії роялті та захист від використання студіями штучного інтелекту.

Розвивався штучний інтелект

Сценаристи та актори були не єдиними, хто хвилювався, що штучний інтелект поставить під загрозу їхню роботу. Деякі автори цього року створили колективний позов проти OpenAI, компанії, що стоїть за ChatGPT, заявивши, що вона використовувала роботу, захищену авторським правом, під час навчання своїх систем створювати відповіді, схожі на людину.

Інші галузі також зіткнулися з конкуренцією з ШІ — у квітні зображення, створене штучним інтелектом, навіть виграло нагороду Sony World Photography Award. Багато інших творців використали потенціал цих розробок, від першого в Японії коміксу про мангу, створеного штучним інтелектом, до цілих модних колекцій, створених за цією технологією.

Міс Всесвіт — трансгендер

Нагородження "Міс Всесвіт Нідерланди" Ріккі Колле. Фото: Shutterstock

Цьогорічний конкурс "Міс Всесвіт" викликав більше тем для розмов, ніж будь-який інший. Вперше за всю історію у ньому брали участь дві трансгендерні жінки — Марина Мачете з Португалії та Ріккі Колле з Нідерландів. Вперше в історії трансгендери перемогли у конкурсі "Міс Всесвіт", який відбувався у їхніх країнах.

Нагадаємо, ф ільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу.

Також ми писали, що штучний інтелект вперше зробив самостійні висновки.