Как изменились главные герои культовой классики Один дома — время никого не жалеет

Почувствуйте себя старыми — какими стали герои "Один дома" за 30 лет
Фильм "Один дома" — это, несомненно, классика, без которой не проходят никакие новогодние праздники. Прошло 30 лет, как маленький Кевин остался один дома, поэтому пора посмотреть, как за это время изменились главные актеры культовой классики.
О том, как изменились актеры фильма "Один дома", читайте в материале Новини.LIVE.
Маколей Калкин
Имя Кевин МакКалистер наверняка известно каждому человеку в мире, ведь он является главным героем фильма о том, как маленький добрый мальчик один дома справился с двумя грабителями. Маколею Калкину, сыгравшему роль Кевина, на момент съемок было девять лет.
Тогда актера считали одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде, а уже сегодня ему исполнилось 43 года. Когда Маколею было 40, он решил потроллить своих подписчиков и указать на то, что они могут почувствовать себя старыми из-за его возраста.
"Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите", — написал на своей странице в Twitter Маколей Калкин.
Джо Пеши
Американскому актеру, сыгравшему роль одного из грабителей по имени Гарри, сегодня уже 77 лет. Он довольно редко играет в кино, но в 2019 году Джо стал одним из главных героев в криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец", мафиози по имени Рассел Буффалино.
Дэниел Стерн
В этом году актер Дэниел Стерн, сыгравший роль грабителя Марва, отпраздновал 63-й день рождения. После окончания съемок Дэниел связал свою жизнь не только с киноиндустрией, но и с политикой, ведь в 2016 году он занял должность сенатора штата Калифорния.
Кэтрин О'Хара
Сегодня сериальной маме Маколея Калкина по имени Кейт МакКалистер уже 66 лет, она продолжает сниматься в кино. Известная актриса, например, сыграла в сериале от Netflix "Лемони Сникет: 33 несчастья".
Джон Херд
К сожалению, известного актера, сыгравшего роль отца Кевина МакКалистера, не стало в 2017 году от инфаркта. За свою жизнь он много снимался для телевидения. Его можно также узнать по роли в таких сериалах, как:
- Клан Сопрано
- CSI: Место преступления Майами
- Джек и Бобби
- Звездный крейсер "Галактика"
- Бегство
- Власть закона
Напомним, мы писали о том, как легендарный фильм "Один дома" повлиял на распад СССР.
Ранее мы рассказывали о том, как актер Маколей Калкин отреагировал на перезапуск фильма "Один дома".
Также мы сообщали о том, что Disney показал первый трейлер ремейка фильма "Один дома".
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