Как изменились главные герои культовой классики Один дома — время никого не жалеет

Фото из фильма "Один дома-2". Фото: Alamy

Фильм "Один дома" — это, несомненно, классика, без которой не проходят никакие новогодние праздники. Прошло 30 лет, как маленький Кевин остался один дома, поэтому пора посмотреть, как за это время изменились главные актеры культовой классики.

О том, как изменились актеры фильма "Один дома", читайте в материале Новини.LIVE.

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Маколей Калкин

Имя Кевин МакКалистер наверняка известно каждому человеку в мире, ведь он является главным героем фильма о том, как маленький добрый мальчик один дома справился с двумя грабителями. Маколею Калкину, сыгравшему роль Кевина, на момент съемок было девять лет.

Актер Маколей Калкин в роли Кевина в фильме "Один дома" и сейчас. Фото: Pinterest

Тогда актера считали одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде, а уже сегодня ему исполнилось 43 года. Когда Маколею было 40, он решил потроллить своих подписчиков и указать на то, что они могут почувствовать себя старыми из-за его возраста.

"Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите", — написал на своей странице в Twitter Маколей Калкин.

Обращение Маколея Калкина к подписчикам. Фото: скриншот из Twitter Маколея Калкина

Джо Пеши

Американскому актеру, сыгравшему роль одного из грабителей по имени Гарри, сегодня уже 77 лет. Он довольно редко играет в кино, но в 2019 году Джо стал одним из главных героев в криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец", мафиози по имени Рассел Буффалино.

Актер фильма "Один дома" Джо Пеши тогда и сейчас. Фото: Pinterest

Дэниел Стерн

В этом году актер Дэниел Стерн, сыгравший роль грабителя Марва, отпраздновал 63-й день рождения. После окончания съемок Дэниел связал свою жизнь не только с киноиндустрией, но и с политикой, ведь в 2016 году он занял должность сенатора штата Калифорния.

Герой фильма "Один дома" Дэниел Стерн 30 лет назад и сейчас. Фото: Pinterest

Кэтрин О'Хара

Сегодня сериальной маме Маколея Калкина по имени Кейт МакКалистер уже 66 лет, она продолжает сниматься в кино. Известная актриса, например, сыграла в сериале от Netflix "Лемони Сникет: 33 несчастья".

Звезда "Один дома" Кэтрин О'Хара во время съемок и сегодня. Фото: Pinterest

Джон Херд

К сожалению, известного актера, сыгравшего роль отца Кевина МакКалистера, не стало в 2017 году от инфаркта. За свою жизнь он много снимался для телевидения. Его можно также узнать по роли в таких сериалах, как:

Клан Сопрано

CSI: Место преступления Майами

Джек и Бобби

Звездный крейсер "Галактика"

Бегство

Власть закона

Джон Херд в фильме "Один дома" и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

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