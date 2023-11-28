Як змінилися головні герої культової класики Сам удома — час не шкодує нікого

Кадр з фільму "Сам удома-2". Фото: Alamy

Фільм "Сам удома" — це, безсумнівно, класика, без якої не проходять жодні новорічні свята. Минуло 30 років, як маленький Кевін залишився сам вдома, тому настав час подивитися, як за цей час змінилися головні актори культової класики.

Про те, як змінилися актори фільму "Сам удома", читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Маколей Калкін

Ім’я Кевін МакКалістер напевно відоме кожній людині у світі, адже він є головним героєм фільму про те, як маленький добрий хлопчик сам удома впорався із двома грабіжниками. Маколею Калкіну, який зіграв роль Кевіна, на момент зйомок було дев’ять років.

Актор Маколей Калкін у ролі Кевіна у фільмі "Сам удома" і зараз. Фото: Pinterest

Тоді актора вважали одним з найуспішніших дітей-акторів у Голлівуді, а вже сьогодні йому виповнилося 43 роки. Коли Маколею було 40, він вирішив потролити своїх підписників і вказати на те, що вони можуть відчути себе старими через його вік.

"Хочете відчути себе старими? Мені 40. Не дякуйте", — написав на своїй сторінці в Twitter Маколей Калкін.

Звернення Маколея Калкіна до підписників. Фото: скриншот з Twitter Маколея Калкіна

Джо Пеші

Американському акторові, який зіграв роль одного з грабіжників на ім’я Гаррі, сьогодні вже 77 років. Він досить рідко грає у кіно, але у 2019 році Джо став одним з головних героїв у кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Ірландець", мафіозі на ім’я Рассел Буффаліно.

Актор фільму "Сам удома" Джо Пеші тоді і зараз. Фото: Pinterest

Деніел Стерн

Цього року актор Деніел Стерн, який зіграв роль грабіжника Марва, відсвяткував 63-й день народження. Після закінчення зйомок Деніел пов’язав своє життя не тільки з кіноіндустрією, а й з політикою, адже у 2016 році він обійняв посаду сенатора штату Каліфорнія.

Герой фільму "Сам удома" Деніел Стерн 30 років тому і зараз. Фото: Pinterest

Кетрін О'Хара

Сьогодні серіальній мамі Маколея Калкіна на ім’я Кейт МакКалістер вже 66 років, вона продовжує зніматися у кіно. Відома акторка, наприклад, зіграла у серіалі від Netflix "Лемоні Снікет: 33 нещастя".

Зірка "Сам удома" Кетрін О'Хара під час зйомок і сьогодні. Фото: Pinterest

Джон Херд

На жаль, відомого актора, який зіграв роль батька Кевіна МакКалістера, не стало у 2017 році від інфаркту. За своє життя він досить багато знімався для телебачення. Його можна також впізнати за роллю у таких серіалах, як:

Клан Сопрано

CSI: Місце злочину Майамі

Джек і Боббі

Зоряний крейсер "Галактика"

Втеча

Влада закону

Джон Херд у фільмі "Сам удома" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як легендарний фільм "Сам удома" вплинув на розпад СРСР.

Раніше ми розповідали про те, як актор Маколей Калкін відреагував на перезапуск фільму "Сам удома".

Також ми повідомляли про те, що Disney показав перший трейлер ремейка фільму "Сам удома".