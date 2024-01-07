Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная российская актриса рассталась с экссолистом Quest Pistols из-за войны arrow

Известная российская актриса рассталась с экссолистом Quest Pistols из-за войны

7 января 2024 03:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Известная российская актриса рассталась с экссолистом Quest Pistols из-за войны
Фото: instagram.com/irina_gorbacheva
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российская актриса родом из украинского Мариуполя Ирина Горбачева заявила, что от нее отвернулись почти все друзья после ее поддержки российской власти и войны в Украине. Также она развелась с мужем-певцом, экссолистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы "Агонь" Антоном Савлеповым.

Об этом артистка рассказала в интервью блоггеру Мадонне Мур.

Читайте также:

Ирина Горбачева разошлась с Савлеповым из-за войны

Артиска заявила, что является "частью своей страны".

"Я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно, мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись", — сказала Ирина Горбачева.

Она уточнила, что люди, которые перестали общаться с ней, ранее осудили проведение спецоперации в Украине.

Кроме того, актриса заявила, что из-за поддержки своей страны она рассталась с мужем-певцом, экссолистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы "Агонь" Антоном Савлеповым.

Ирина Горбачева является российской актрисой театра, кино и дубляжа, а также блогер и музыкант. У артистки есть несколько кино- и театральных наград, в том числе "Золотая маска" (2016), "Ника" (2018) и "Золотой орел" (2018, 2021). Широкую популярность она приобрела после сериала "Чики" и фильма "Аритмия".

Ранее мы сообщали, что известная украинская музыкальная группа Quest Pistols попала в скандал из-за своего недавнего выступления. Блогер Богдан Беспалов утверждает, что украинская группа спела для жителей страны-агрессорки, исполняя свои знаменитые хиты на русском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме