Известная российская актриса рассталась с экссолистом Quest Pistols из-за войны

Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Российская актриса родом из украинского Мариуполя Ирина Горбачева заявила, что от нее отвернулись почти все друзья после ее поддержки российской власти и войны в Украине. Также она развелась с мужем-певцом, экссолистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы "Агонь" Антоном Савлеповым.

Об этом артистка рассказала в интервью блоггеру Мадонне Мур.

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Артиска заявила, что является "частью своей страны".

"Я выбираю здесь быть и здесь жить. Конечно, мне это ударило, 95% моих друзей от меня отвернулись", — сказала Ирина Горбачева.

Она уточнила, что люди, которые перестали общаться с ней, ранее осудили проведение спецоперации в Украине.

Кроме того, актриса заявила, что из-за поддержки своей страны она рассталась с мужем-певцом, экссолистом украинского коллектива Quest Pistols и нынешним участником группы "Агонь" Антоном Савлеповым.

Ирина Горбачева является российской актрисой театра, кино и дубляжа, а также блогер и музыкант. У артистки есть несколько кино- и театральных наград, в том числе "Золотая маска" (2016), "Ника" (2018) и "Золотой орел" (2018, 2021). Широкую популярность она приобрела после сериала "Чики" и фильма "Аритмия".

Ранее мы сообщали, что известная украинская музыкальная группа Quest Pistols попала в скандал из-за своего недавнего выступления. Блогер Богдан Беспалов утверждает, что украинская группа спела для жителей страны-агрессорки, исполняя свои знаменитые хиты на русском языке.