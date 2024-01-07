Відома російська акторка розлучилася з екссолістом Quest Pistols через війну

Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Російська акторка, родом з українського Маріуполя, Ірина Горбачова заявила, що від неї відвернулися майже всі друзі після її підтримки російської влади та війни в Україні. Також вона розлучилася із чоловіком-співаком, екссолістом українського колективу Quest Pistols та нинішнім учасником гурту "Агонь" Антоном Савлеповим.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю блогеру Мадонні Мур.

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Артиска заявила, що є "частиною своєї країни".

"Я вибираю тут бути і тут жити. Звичайно ж, мені це вдарило, 95% моїх друзів від мене відвернулися", — сказала Ірина Горбачова.

Вона уточнила, що люди, які перестали спілкуватися з нею — раніше засудили проведення спецоперації в Україні.

Крім того, актриса заявила, що через підтримку своєї країни вона розлучилася із чоловіком-співаком, екссолістом українського колективу Quest Pistols та нинішнім учасником гурту "Агонь" Антоном Савлеповим.

Зазначимо, Ірина Горбачова є російською актрисою театру, кіно та дубляжу, а також блогер та музикант. У артистки є кілька кіно- та театральних нагород, у тому числі "Золота маска" (2016), "Ніка" (2018) та "Золотий орел" (2018, 2021). Широку популярність вона здобула після серіалу "Чики" та фільму "Аритмія".

Раніше ми повідомляли, що відомий український музичний гурт Quest Pistols потрапив в скандал через свій нещодавній виступ. Блогер Богдан Беспалов стверджує, що український гурт заспівав для жителів країни-агресорки, виконуючи свої знамениті хіти російською мовою.