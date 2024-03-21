Известная российская певица пожалела, что не задушила Путина на свидании

Российская оперная певица Мария Максакова. Фото: instagram.com/mariamaksakova/

Российская оперная певица Мария Максакова поделилась воспоминаниями о свидании с молодым Путиным. Кровавый диктатор с ранней юности чувствовал ненависть к женщинам.

Об этом она рассказала в интервью Олесе Бацман.

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Путин еще в юности стал садистом

Российская певица вспомнила давнюю историю, связанную с Путиным. Звезда рассказала, что когда ей было 14 лет, Путин пригласил её вместе с подругой на матч по дзюдо. После соревнований они уехали компанией пить чай домой.

Максакова рассказала, что Путин захотел потренировать новые приемы рукопашного боя на ее подруге.

"Придя в квартиру одного из них, он сначала решил продемонстрировать моей знакомой только что увиденные приемы непосредственно на ней. То есть бросок через бедро, болевой", — делится певица.

Мария Максакова рассказала, что в тот день они с подругой сбежали из той квартиры. Артистка сожалеет, что ей не удалось в тот момент дать сдачу кровавому диктатору, а ещё лучше и вовсе его задушить.

"Нужно было мне тогда дать ему сдачи, задушить его. У него в отношении женщин возник этот садистский подход", — добавила певица.

Напомним, певица Таисия Повалий придумала себе гражданство и решила распространять нарратив о "братских народах". Ранее сын популярного голливудского актера Стивена Сигала, который обожает президента РФ Владимира Путина, женился на российской модели Айрин Даниловой.