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Відома російська співачка пошкодувала, що не задушила Путіна на побаченні

21 березня 2024 21:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Відома російська співачка пошкодувала, що не задушила Путіна на побаченні
Російська оперна співачка Марія Максакова. Фото: instagram.com/mariamaksakova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російська оперна співачка Марія Максакова поділилася спогадами про побачення з молодим Путіним. Кривавий диктатор із ранньої юності відчував ненависть до жінок.

Про це вона розповіла в інтерв'ю  Олесі Бацман.

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Путін ще в юності став садистом

Російська співачка пригадала давню історію, пов'язану із Путіним. Зірка розповіла, що коли їй було 14 років, Путін запросив її разом із подругою на матч із дзюдо. Після змагань вони поїхали компанією пити чай додому.

Максакова розповіла, що Путін захотів потренувати нові прийоми рукопашного бою на її подрузі.

"Прийшовши до квартири одного з них, він спершу вирішив продемонструвати моїй знайомій щойно побачені прийоми безпосередньо на ній. Тобто кидок через стегно, больовий", — ділиться співачка.

Марія Максакова розповіла, що в той день вони з подругою втекли з тієї квартири. Артистка шкодує про те, що їй не вдалося в той момент дати здачу кривавому диктатору, а ще краще взагалі його задушити.

"Треба було мені тоді дати йому здачі, задушити його. У нього щодо жінок виник цей садистський підхід", — додала співачка.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій вигадала собі громадянство і вирішила поширювати наратив про "братські народи". Раніше син популярного голлівудського актора Стівена Сігала, який обожнює президента РФ Володимира Путіна, одружився з російською моделлю Айрін Даниловою.

володимир путін
спорт
шоу-бізнес
Дзюдо
опера
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російські зірки
спогади

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