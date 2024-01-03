Известная участница последнего "Холостяка" беременна первенцем
39-летняя участница "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась радостной новостью — через три месяца она станет мамой! Женщина ждет первенца.
Об этом она рассказала в своем Instagram.
Виктория Варлей впервые станет мамой
Виктория Варлей стала известна благодаря шоу "Холостяк". Там она пыталась выстроить отношения с бизнесменом Алексом Топольским. Однако покинула шоу еще до финала. Она известна также как бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка.
После начала полномасштабного вторжения женщина переехала в США и там встретила свою любовь — 50-летнего иностранного бизнесмена Павла. Родители мужа россияне, однако он родился в Европе, а живет в США.
Оказалось, что шесть месяцев Виктория скрывала беременность. Сегодня она опубликовала видео с животиком, чем подтвердила догадки некоторых поклонников.
"Благодарю всех подписчиков кто все это время не замечал мои +20 килограмм. Вы лучшие!" — написала Варлей в публикации.
Поклонники поздравили знаменитость и порадовались за нее.
Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт рассказал, как он общается с россиянами в США.
Также мы писали, что участник шоу "Холостяк" Варлей попала на обложку Playboy в 38 лет.
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