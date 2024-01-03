Відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком

Учасниця "Холостяк-12" Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley

39-річна учасниця "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилася радісною новиною — через три місяці вона стане мамою! Жінка чекає на первістка.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

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Вікторія Варлей стала відомою завдяки шоу "Холостяк". Там вона намагалася побудувати стосунки з бізнесменом Алексом Топольським. Проте залишила шоу ще до фіналу. Вона відома також як колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка переїхала до США і там зустріла своє кохання — 50-річного іноземного бізнесмена Павла. Батьки чоловіка росіяни, проте він народився у Європі, а живе у США.

Виявилося, що шість місяців Вікторія приховувала вагітність. Сьогодні вона опублікувала відео з животиком, чим підтвердила здогадки деяких прихильників.

"Дякую всім підписникам хто весь цей час не помічав мої +20 кілограм. Ви найкращі!", — написала Варлей у дописі.

Прихильники привітали знаменитість і пораділи за неї.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт розповів, як він спілкується з росіянами у США.

Також ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" Варлей потрапила на обкладинку Playboy в 38 років.