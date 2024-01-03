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Відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком

3 січня 2024 19:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком
Учасниця "Холостяк-12" Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

39-річна учасниця "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилася радісною новиною — через три місяці вона стане мамою! Жінка чекає на первістка. 

Про це вона розповіла у своєму Instagram.  

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Вікторія Варлей вперше стане мамою

Вікторія Варлей стала відомою завдяки шоу "Холостяк". Там вона намагалася побудувати стосунки з бізнесменом Алексом Топольським. Проте залишила шоу ще до фіналу. Вона відома також як колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка. 

Після початку повномасштабного вторгнення жінка переїхала до США і там зустріла своє кохання — 50-річного іноземного бізнесмена Павла. Батьки чоловіка росіяни, проте він народився у Європі, а живе у США. 

 

Виявилося, що шість місяців Вікторія приховувала вагітність. Сьогодні вона опублікувала відео з животиком, чим підтвердила здогадки деяких прихильників. 

 

"Дякую всім підписникам хто весь цей час не помічав мої +20 кілограм. Ви найкращі!", — написала Варлей у дописі. 

Прихильники привітали знаменитість і пораділи за неї. 

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт розповів, як він спілкується з росіянами у США. 

Також ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" Варлей потрапила на обкладинку Playboy в 38 років.

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