Известный блогер опроверг слухи о свадьбе со своим парнем

Олег Машуковский со своим женихом. Фото: instagram.com/mashukovsky

Блогер Олег Машуковский поделился видео, на котором они с его женихом визажистом Данилом появились в свадебных образах. СМИ начали писать, что пара узаконила отношения, однако блогер опроверг эти слухи.

Об этом сообщил в сторис в Instagram.

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Летом этого года стало известно об отношениях Олега Машуковского с визажистом по имени Данил. Осенью блогер сделал предложение своему парню.

Теперь Машуковский опубликовал видео, на котором он вместе с любимым предстают в свадебных нарядах. Более того, блогер подписал публиканицю с видео: "Горько".

А под публикацией с фото написал: "Just married", что означает "Молодожены".

СМИ начали писать, что пара узаконила свои отношения, однако Машуковский опроверг это.

Скриншот со сторис instagram.com/mashukovsky

Скриншот со сторис instagram.com/mashukovsky

"К сожалению, по закону сейчас нельзя жениться, но когда-то это произойдет", — написал Олег в сторис.

Он также прокомментировал, что "Just married" это просто название фотосессии, в которой он снимался со своим женихом.

Напомним, эпатажный блогер Машуковский сделал предложение своему парню.

Также мы писали, что звездный блогер заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо".