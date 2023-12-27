Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известный блогер опроверг слухи о свадьбе со своим парнем arrow

Известный блогер опроверг слухи о свадьбе со своим парнем

27 декабря 2023 14:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Известный блогер опроверг слухи о свадьбе со своим парнем
Олег Машуковский со своим женихом. Фото: instagram.com/mashukovsky
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Блогер Олег Машуковский поделился видео, на котором они с его женихом визажистом Данилом появились в свадебных образах. СМИ начали писать, что пара узаконила отношения, однако блогер опроверг эти слухи.

Об этом сообщил в сторис в Instagram.

Читайте также:

Не могут законно обручиться

Летом этого года стало известно об отношениях Олега Машуковского с визажистом по имени Данил. Осенью блогер сделал предложение своему парню.

Теперь Машуковский опубликовал видео, на котором он вместе с любимым предстают в свадебных нарядах. Более того, блогер подписал публиканицю с видео: "Горько".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleh Mashukov (@mashukovsky)

А под публикацией с фото написал: "Just married", что означает "Молодожены".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleh Mashukov (@mashukovsky)

СМИ начали писать, что пара узаконила свои отношения, однако Машуковский опроверг это.

 

Скриншот со сторис instagram.com/mashukovsky
Скриншот со сторис instagram.com/mashukovsky

"К сожалению, по закону сейчас нельзя жениться, но когда-то это произойдет", — написал Олег в сторис.

Он также прокомментировал, что "Just married" это просто название фотосессии, в которой он снимался со своим женихом.

Напомним, эпатажный блогер Машуковский сделал предложение своему парню.

Также мы писали, что звездный блогер заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме