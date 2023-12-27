Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий блогер спростував чутки про весілля зі своїм хлопцем arrow

Відомий блогер спростував чутки про весілля зі своїм хлопцем

27 грудня 2023 14:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Відомий блогер спростував чутки про весілля зі своїм хлопцем
Олег Машуковський зі своїм нареченим. Фото: instagram.com/mashukovsky
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Блогер Олег Машуковський поділився відео, на якому вони з його нареченим візажистом Данилом з'явилися у весільних образах. ЗМІ почали писати, що пара одружилася, проте блогер спростував ці чутки. 

Про це повідомив у сторіс в Instagram

Читайте також:

Не можуть законно побратися

Влітку цього року стало відомо про стосунки Олега Машуковського з візажистом на ім'я Данило. Восени блогер освідчився своєму хлопцеві. 

Тепер Машуковський опублікував відео на якому він разом з коханим постають у весільних убраннях. Більше того, блогер підписав допис з відео: "Гірко".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleh Mashukov (@mashukovsky)

А під публікацією з фото написав: "Just married", що означає "Щойно одружений". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleh Mashukov (@mashukovsky)

ЗМІ почали писати, що пара узаконила свої стосунки, проте Машуковський спростував це. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/mashukovsky
Скриншот зі сторіс instagram.com/mashukovsky

"На жаль, за законом зараз не можна одружуватись, але колись це станеться", — написав Олег у сторіс. 

Він також прокоментував, що "Just married" це просто назва фотосесії, у який він зі своїм нареченим знімався.

Нагадаємо, епатажний блогер Машуковський зробив пропозицію своєму хлопцю. 

Також ми писали, що зірковий блогер заявив, хто винний у скандалі в готелі "Немо". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі