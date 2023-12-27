Відомий блогер спростував чутки про весілля зі своїм хлопцем

Олег Машуковський зі своїм нареченим. Фото: instagram.com/mashukovsky

Блогер Олег Машуковський поділився відео, на якому вони з його нареченим візажистом Данилом з'явилися у весільних образах. ЗМІ почали писати, що пара одружилася, проте блогер спростував ці чутки.

Про це повідомив у сторіс в Instagram.

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Влітку цього року стало відомо про стосунки Олега Машуковського з візажистом на ім'я Данило. Восени блогер освідчився своєму хлопцеві.

Тепер Машуковський опублікував відео на якому він разом з коханим постають у весільних убраннях. Більше того, блогер підписав допис з відео: "Гірко".

А під публікацією з фото написав: "Just married", що означає "Щойно одружений".

ЗМІ почали писати, що пара узаконила свої стосунки, проте Машуковський спростував це.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mashukovsky

Скриншот зі сторіс instagram.com/mashukovsky

"На жаль, за законом зараз не можна одружуватись, але колись це станеться", — написав Олег у сторіс.

Він також прокоментував, що "Just married" це просто назва фотосесії, у який він зі своїм нареченим знімався.

Нагадаємо, епатажний блогер Машуковський зробив пропозицію своєму хлопцю.

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