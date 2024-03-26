Война "ударила" по психике — известный рокер рассказал о проблемах с наркотиками и алкоголем

Украинский рок-музыкант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Лидер украинской группы O.Torvald и военнослужащий Женя Галич признался в том, что война вызвала у него серьезные психологические нарушения. Певец пытался "заглушить" боль наркотиками и алкоголем, однако уже долгое время лечится от зависимостей у специалиста.

Об этом он рассказал в программе "Тур звездами".

Читайте также:

Женя Галич пытался "заглушить" боль от пережитого на войне наркотиками и алкоголем

Подробностями своей жизни певец поделился на премьере фильма "Я "Победа" и Берлин", снятый на основе повести Кузьмы Скрябина.

Артист признался, что война оказала существенное влияние на его психику и он пытался побороть боль от пережитого на фронте большой дозой алкоголя и наркотиков.

Зависимость была настолько сильной, что из-за состояния опьянения, Галич мог не помнить несколько дней своей жизни.

Рок-музыкант признался, что ему было трудно признать проблему и обратиться к специалисту. Сейчас фронтмен группы А. Torvald проходит терапию у психиатра и корректирует психическое состояние антидепрессантами.

"Я занимаюсь с психиатром, лечусь, у меня проблемы психологического характера, после войны. Я постоянно занимаюсь с врачами последние полгода. Я очень боялся идти в терапию, мне было трудно понять, что мне нужна помощь, я довел себя до того, что я не помнил несколько дней своей жизни из-за того, что я употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. А это делало только хуже, а мне казалось, что мне это помогает", — поделился певец.

Артист рассказал, что ему удается бороться с зависимостью, сейчас он сбросил 6 килограммов и готовит вместе с группой новый альбом.

Фронтмен группы O. Torvald защищает Украину на передовой

С начала полномасштабного вторжения музыкант Женя Галич помогал военным, а с марта 2022 г. он уничтожает оккупантов в составе 135 отдельного батальона 114 бригады ТРО ВСУ.

Певец имеет звание лейтенанта и гордится своим жизненным выбором.

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич поздравил группу O.Torvald с 18-летием и показал архивные фото". Также мы рассказывали, что Женя Галич эмоционально высказался о мужчинах , бежавших из Украины во время войны.