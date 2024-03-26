Війна "вдарила" по психіці — відомий рокер розповів про проблеми з наркотиками та алкоголем

Український рок-музикант Женя Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/

Лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич зізнався про те, що війна спричинила в нього серйозні психологічні порушення. Співак намагався "заглушити" біль наркотиками та алкоголем, однак вже довгий час лікується від залежностей в спеціаліста.

Про це він розповів в програмі "Тур зірками".

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Женя Галич намагався "заглушити" біль від пережитого на війні наркотиками та алкоголем

Подробицями свого життя співак поділився на прем'єрі фільму "Я "Побєда" і Берлін", знятий на основі повісті Кузьми Скрябіна.

Артист зізнався, що війна суттєво вплинула на його психіку і він намагався побороти біль від пережитого на фронті великою дозою алкоголю та наркотиків.

Залежність була настільки сильною, що через стан сп'яніння, Галич міг не пам'ятати декілька днів свого життя.

Рок-музикант зізнався, що йому було важко визнати проблему та звернутися до спеціаліста. Зараз фронтмен гурту О.Torvald проходить терапію у психіатра та корегує психічний стан антидепресантами.

"Я займаюся з психіатром, лікуюся, у мене проблеми психологічного характеру, після війни. Я постійно займаюся з лікарями останні півроку. Я дуже боявся йти в терапію, мені було важко зрозуміти, що мені потрібна допомога, я довів себе до того, що я не пам'ятав кількох днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що мені це допомагає", — поділився співак.

Артист розповів, що йому вдається боротися із залежністю, зараз він скинув 6 кілограмів та готує разом з гуртом новий альбом.

Фронтмен гурту О.Torvald захищає Україну на передовій

З початку повномасштабного вторгнення музикант Женя Галич допомагав військовим, а з березня 2022 року він знищує окупантів у складі 135 окремого батальйону 114 бригади ТРО ЗСУ.

Співак має звання лейтенанта та пишається своїм життєвим вибором.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич привітав гурт O.Torvald з 18-річчям та показав архівні фото". Також ми розповідали, що Женя Галич емоційно висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни.