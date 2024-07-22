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Выход Байдена из президентской гонки — первые реакции украинских знаменитостей

22 июля 2024 11:09
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Украинские знаменитости отреагировали на решение Джо Байдена не участвовать в выборах
Президент США Джо Байден и политике Нэнси Пелоси (справа) и Камала Харрис. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов активно обсуждается в сети. Некоторые украинские знаменитости также публично высказались по этому поводу.

Новини.LIVE расскажет подробнее о первых реакциях представителей украинского шоу-бизнеса.

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Анатолий Анатолич

Телеведущий одним из первых прокомментировал решение действующего президента США. В отличие от других знаменитостей, публиковавших сториз, Анатолич посвятил этому отдельную публикацию. Он вспомнил вице-президента Камалу Харрис, которую поддержал Джо Байден.

"Камала может стать первой женщиной-президентом США. Первой женщиной-президентом с индийскими и ямайскими корнями. Ее мама из Индии. Папа из Ямайки. Фактически она была пару часов и.о. президента США, пока Байдеа был под наркозом 19 ноября 2021 года", — заметил Толич и добавил совместное фото Байдан и Гаррис.

Свою публикацию отец троих детей завершил словами: "Будет интересно" .

Анатолич о Джо Байдене
Анатолий Анатолич о президентской гонке в США. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Неугомонная Монро

Блогер, бывшая травести-дива опубликовала сначала фотографию, на которой позирует с изумленным выражением лица под фильтрами. Монро спросила у подписчиков, будет ли какая-нибудь женщина кандидатом в президенты США. Впоследствии она сама ответила на этот вопрос.

Монро о Гаррисе и Байдене
Реакция Монро на политические перемены в США. Скриншот: Instagram/monritta

Герман Ненов

Креативный директор от Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2023" спросил подписчиков, появится ли интрига в предвыборной гонке после решения Джо Байдена.

Ненов о выборах президента США
Герман Ненов о выборах президента США. Скриншот: Instagram/german.nenov

Джамала

Победительница "Евровидения-2016" загадочно отреагировала на решение Байдена сняться с избирательной кампании. Артистка, которая недавно стала многодетной матерью, опубликовала совместное фото с действующим президентом США. Оно было сделано в декабре 2022 года в Вашингтоне (США).

Джамала и Джо Байден
Джамала и Джо Байден. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Ранее мы писали, как голливудские знаменитости отреагировали на решение Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Также мы рассказывали, что Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки.

Джо Байден выборы соцсети Камала Харрис украинские звезды

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