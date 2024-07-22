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Вихід Байдена з президентських перегонів — перші реакції українських знаменитостей

22 липня 2024 11:09
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Українські знаменитості відреагували на рішення Джо Байдена не брати участь у виборах
Президент США Джо Байден та політикині Ненсі Пелосі (праворуч) та Камала Гарріс. Фото: Reuters
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Рішення президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів активно обговорюють в мережі. Деякі українські знаменитості також публічно висловились з цього приводу. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про перші реакції представників українського шоу-бізнесу. 

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Анатолій Анатоліч

Телеведучий одним з перших прокоментував рішення чинного президента США. На відміну від інших знаменитостей, які публікували сторіз, Анатоліч присвятив цьому окрему публікацію. Він згадав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку підтримав Джо Байден.

"Камала може стати першою жінкою-президентом США. Першою жінкою-президентом з індійським і ямайським корінням. Її мама з Індії. Тато з Ямайки. Фактично вона була пару годин в.о. президента США, поки Байдеа був під наркозом 19 листопада 2021 року", — зауважив Толіч та додав спільне фото Байданf та Гарріс.

Свою публікацію батько трьох дітей завершив словами: "Буде цікаво"

Анатоліч про Джо Байдена
Анатолій Анатоліч про президентські перегони у США. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Невгамовна Монро

Блогерка, колишня травесті діва опублікувала спочатку фотографію, на якій позує зі здивованим виразом обличчя під фільтрами. Монро запитала в підписників, чи буде якась жінка кандидаткою в президенти США. Згодом, вона сама відповіла на це питання. 

Монро про Гарріс та Байдена
Реакція Монро на політичні зміни у США. Скриншот: Instagram/monritta

Герман Нєнов

Креативний директор від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" запитав в підписників, чи з’явиться інтрига у передвиборчих перегонах після рішення Джо Байдена. 

Нєнов про вибори президента США
Герман Нєнов про вибори президента США. Скриншот: Instagram/german.nenov

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" загадково відреагувала на рішення Байдена знятися з виборчої кампанії. Артистка, яка відносно нещодавно стала багатодітною матір'ю, опублікувала спільне фото з чинним президентом США. Воно було зроблено в грудні 2022 року у Вашингтоні (США). 

Джамала та Джо Байден
Джамала та Джо Байден. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, як голлівудські знаменитості відреагували на рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Також ми розповідали, що Дональд Трамп прокоментував вихід Байдена з президентських перегонів.

Джо Байден вибори соцмережі Камала Гарріс українські зірки

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