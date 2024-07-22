Українські знаменитості відреагували на рішення Джо Байдена не брати участь у виборах

Президент США Джо Байден та політикині Ненсі Пелосі (праворуч) та Камала Гарріс. Фото: Reuters

Рішення президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів активно обговорюють в мережі. Деякі українські знаменитості також публічно висловились з цього приводу.

Новини.LIVE розкаже детальніше про перші реакції представників українського шоу-бізнесу.

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Анатолій Анатоліч

Телеведучий одним з перших прокоментував рішення чинного президента США. На відміну від інших знаменитостей, які публікували сторіз, Анатоліч присвятив цьому окрему публікацію. Він згадав віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку підтримав Джо Байден.

"Камала може стати першою жінкою-президентом США. Першою жінкою-президентом з індійським і ямайським корінням. Її мама з Індії. Тато з Ямайки. Фактично вона була пару годин в.о. президента США, поки Байдеа був під наркозом 19 листопада 2021 року", — зауважив Толіч та додав спільне фото Байданf та Гарріс.

Свою публікацію батько трьох дітей завершив словами: "Буде цікаво".

Анатолій Анатоліч про президентські перегони у США. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Невгамовна Монро

Блогерка, колишня травесті діва опублікувала спочатку фотографію, на якій позує зі здивованим виразом обличчя під фільтрами. Монро запитала в підписників, чи буде якась жінка кандидаткою в президенти США. Згодом, вона сама відповіла на це питання.

Реакція Монро на політичні зміни у США. Скриншот: Instagram/monritta

Герман Нєнов

Креативний директор від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" запитав в підписників, чи з’явиться інтрига у передвиборчих перегонах після рішення Джо Байдена.

Герман Нєнов про вибори президента США. Скриншот: Instagram/german.nenov

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" загадково відреагувала на рішення Байдена знятися з виборчої кампанії. Артистка, яка відносно нещодавно стала багатодітною матір'ю, опублікувала спільне фото з чинним президентом США. Воно було зроблено в грудні 2022 року у Вашингтоні (США).

Джамала та Джо Байден. Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, як голлівудські знаменитості відреагували на рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Також ми розповідали, що Дональд Трамп прокоментував вихід Байдена з президентських перегонів.