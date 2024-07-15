Виктор Ющенко временно стал певцом, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ

Виктор Ющенко спел хит Элтона Джона – хочет собрать деньги на дроны
Третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с комедийным проектом Badstreetboys, в который входят комики Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр вместе с певцом Дантесом записали песню. Это перепев популярного хита Элтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word".
Видеоклип появился 14 июля, в воскресенье в социальных сетях участников проекта и на Youtube.
Зачем Ющенко приобщился к записи песни
Цель перформанса благородная – собрать средства на дроны для 3 ОШБ и ГУР и бус для Сил специальных операций (ССО). Как отмечается в описании видео, планируется собрать 7 млн. грн.
В самом клипе Виктор Ющенко, которому исполнилось 70 лет, играет на фортепиано и шахматы с участниками проекта, а также соревнуется в армреслинге.
" Среди тех, кто задонатит от 100 грн мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно ", – говорится в описании к клипу.
Реакция на песню дочери Ющенко
Виталина Ющенко в своем Instagram тоже разместила это видео и назвала этот проект очень крутым. Также дочь президента пожелала как можно быстрее закрыть сбор на дроны.
"Папа, Bravo! Ребята Bravo! Как же круто, кажется, объединились разные люди, разные поколения, а какой безумный результат! Это так сильно! Дай Бог, чтобы общим усилием мы достигли поставленной цели, а наша цель – это Победа!", – отметила Виталина.
Недавно мы рассказывали, что во время визита Виктора Ющенко во Львов его покусал кот Левчик, живущий в мэрии города.
Сам третий президент Украины считает, что целью Путина является полная оккупация Украины, потому что без нее у России нет истории.
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