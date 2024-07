Виктор Ющенко временно стал певцом, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ

Виктор Ющенко и Badstreetboys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram

Третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с комедийным проектом Badstreetboys, в который входят комики Антон Тимошенко, Василий Байдак, Олег Свищ и Слава Кедр вместе с певцом Дантесом записали песню. Это перепев популярного хита Элтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Видеоклип появился 14 июля, в воскресенье в социальных сетях участников проекта и на Youtube.

Зачем Ющенко приобщился к записи песни

Цель перформанса благородная – собрать средства на дроны для 3 ОШБ и ГУР и бус для Сил специальных операций (ССО). Как отмечается в описании видео, планируется собрать 7 млн. грн.

В самом клипе Виктор Ющенко, которому исполнилось 70 лет, играет на фортепиано и шахматы с участниками проекта, а также соревнуется в армреслинге.

" Среди тех, кто задонатит от 100 грн мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно ", – говорится в описании к клипу.

Реакция на песню дочери Ющенко

Виталина Ющенко в своем Instagram тоже разместила это видео и назвала этот проект очень крутым. Также дочь президента пожелала как можно быстрее закрыть сбор на дроны.

Дочери Виктора Ющенко очень понравилась песня

"Папа, Bravo! Ребята Bravo! Как же круто, кажется, объединились разные люди, разные поколения, а какой безумный результат! Это так сильно! Дай Бог, чтобы общим усилием мы достигли поставленной цели, а наша цель – это Победа!", – отметила Виталина.

