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Віктор Ющенко заспівав хіт Елтона Джона — хоче зібрати гроші на дрони

15 липня 2024 00:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Віктор Ющенко тимчасово став співаком, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ
Віктор Ющенко та Badstreetboys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Третій президент України Віктор Ющенко разом з комедійним проєктом Badstreetboys до якого входять коміки Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Слава Кедр разом зі співаком Дантесом записали спільну пісню. Це переспів українською популярного хіта Елтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Відеокліп з'явився 14 липня, у неділю в соціальних мережах учасників проєкту та на Youtube.

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Мета перформансу благородна — зібрати кошти на дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для Сил спеціальних операцій (ССО). Як зазначається в описі до відео, планується зібрати 7 млн. грн

В самому кліпі Віктор Ющенко, якому виповнилось 70 років, грає на фортепіано та в шахи з учасниками проєкту, а також змагається в армреслінгу.

"Серед тих, хто задонатить від 100 грн ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо", – йдеться в описі до кліпу.

Реакція на пісню доньки Ющенко

Віталіна Ющенко у своєму Instagram теж розмістила це відео і назвала цей проєкт дуже крутим. Також дочка президента побажала якнайшвидче закрити збір на дрони.

Віталіна Ющенко про пісню Віктора Ющенка
Доньці Віктора Ющенка дуже сподобалась пісня

"Тату, Bravo! Хлопці Bravo! Як же круто, здається, об'єдналися різні люди, різні покоління, а який шалений результат! Це Так! Це так сильно! Дай Боже, щоб спільним зусиллям ми досягли поставленої цілі, а наша ціль — це Перемога!", – зазначила Віталіна.

Нещодавно ми розповідали, що під час візиту Віктора Ющенка до Львова його покусав кіт Левчик, що живе у мерії міста. 

Сам третій президент України вважає, що метою Путіна є повна окупація України, бо без неї у Росії немає історії. 

Володимир Дантес Віктор Ющенко благодійність шоу-бізнес дрони

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