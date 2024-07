Віктор Ющенко тимчасово став співаком, щоб зібрати кошти на дрони для ЗСУ

Віктор Ющенко та Badstreetboys. Фото: vitalinayushchenko/Instagram

Третій президент України Віктор Ющенко разом з комедійним проєктом Badstreetboys до якого входять коміки Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Слава Кедр разом зі співаком Дантесом записали спільну пісню. Це переспів українською популярного хіта Елтона Джона "Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Відеокліп з'явився 14 липня, у неділю в соціальних мережах учасників проєкту та на Youtube.

Для чого Ющенко залучився до запису пісні

Мета перформансу благородна — зібрати кошти на дрони для 3 ОШБ і ГУР та бус для Сил спеціальних операцій (ССО). Як зазначається в описі до відео, планується зібрати 7 млн. грн.

В самому кліпі Віктор Ющенко, якому виповнилось 70 років, грає на фортепіано та в шахи з учасниками проєкту, а також змагається в армреслінгу.

"Серед тих, хто задонатить від 100 грн ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо", – йдеться в описі до кліпу.

Реакція на пісню доньки Ющенко

Віталіна Ющенко у своєму Instagram теж розмістила це відео і назвала цей проєкт дуже крутим. Також дочка президента побажала якнайшвидче закрити збір на дрони.

Доньці Віктора Ющенка дуже сподобалась пісня

"Тату, Bravo! Хлопці Bravo! Як же круто, здається, об'єдналися різні люди, різні покоління, а який шалений результат! Це Так! Це так сильно! Дай Боже, щоб спільним зусиллям ми досягли поставленої цілі, а наша ціль — це Перемога!", – зазначила Віталіна.

Сам третій президент України вважає, що метою Путіна є повна окупація України, бо без неї у Росії немає історії.