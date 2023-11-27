Виктор Павлик отказывается от операции на сердце

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик. Фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Виктора Павлика — Екатерина Репяхова рассказала, что ее муж, нуждающийся в операции на сердце, отказывается ее делать.

Об этом девушка рассказала в старости в Instagram.

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Летом этого года стало известно, что певец Виктор Павлик, которому сейчас 57 лет, имеет врожденный порок сердца. А с возрастом один клапан прекратил выполнять свои функции, и его нужно менять на искусственный. После обследований была запланирована операция на эту осень.

Екатерина в сторис рассказала, что сегодня настал день, которого она боялась больше всего. Поклонники поинтересовались, не день ли это операции на сердце. Однако она ответила, что артист отказывается от нее.

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

"Ему нужно делать операцию на сердце. Не хочет никак", — поделилась Репяхова в сторис.

Скриншот со сторис instagram.com/repyahovakate

Летом, когда Екатерина впервые рассказала о проблемах с сердцем Виктора Павлика, она отмечала, что операцию будут делать обязательно, ведь она планирует с мужем еще детей и хочет, чтобы он жил очень долго.

О причине отказа от операции Репяхова не рассказала. Поделилась только, что со страхом ждала сегодняшнего дня из-за того, что муж уехал на гастроли и теперь она должна все делать сама.

Проблемы со здоровьем у Виктора Павлика начались в июне этого года. Артист начал жаловаться на головокружение, когда посещал баню. Тогда он немедленно обратился за помощью к врачам.

Напомним, жена Виктора Павлика похвасталась подарком за тысячи долларов.

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