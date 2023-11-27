Віктор Павлік відмовляється від операції на серці

Єкатерина Репяхова і Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина Віктора Павліка — Єкатерина Репяхова розповіла, що її чоловік, який потребує операції на серці, відмовляється її робити.

Про це дівчина розповіла у сторіс в Instagram.

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Влітку цього року стало відомо, що співак Віктор Павлік, якому зараз 57 років, має вроджену ваду серця. А з віком один клапан припинив виконувати свої функції, тож його потрібно змінювати на штучний. Після обстежень на цю осінь було заплановано операцію.

Єкатерина у сторіс розповіла, що сьогодні настав день, якого вона боялася найбільше. Прихильники поцікавилися, чи це той самий день операції на серці. Проте дівчина відповіла, що артист відмовляється від неї.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

"Йому треба робити операцію на серці. Не хоче ніяк", — поділилася Репяхова у сторіс.

Скриншот зі сторіс instagram.com/repyahovakate

Влітку, коли Єкатерина вперше розповіла про проблеми з серцем Віктора Павліка, то наголошувала, що операцію робитимуть обов'язково, адже вона планує з чоловіком ще дітей і хоче, щоб він жив дуже довго.

Про причину відмови від операції Репяхова не розповіла. Поділилася лише, що зі страхом чекала сьогоднішнього дня через те, що чоловік поїхав на гастролі і тепер вона має все робити сама.

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Павліка розпочалися у червні цього року. Артист почав скаржитися на запаморочення, коли відвідував баню. Тоді він негайно звернувся за допомогою лікарів.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка похизувалася подарунком за тисячі доларів.

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