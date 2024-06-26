Реакция знаменитостей на вылет Украины из Евро-2024

Футболист Георгий Судаков после финального свистка. Фото: Reuters

В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу сыграла с Бельгией на Евро-2024. Команде Сергея Реброва нужна была победа, чтобы выйти в плей-офф турнира. Впрочем, наши футболисты сыграли вничью и прекратили выступление на чемпионате Европы.

Новини.LIVE расскажет, как в соцсетях на это отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

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Григорий Решетник

Телеведущий был в студии во время прямого эфира. Вместе с экспертами он обсуждал игру сборной Украины по футболу. После вылета с турнира звезда шоу "Холостяк" поблагодарил наших спортсменов.

Реакция Григория Решетника на проигрыш Украины. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Маша Ефросинина

Судя по сториз в Instagram, шоувумен, общественный деятель провожала сына Александра в Польшу, где с начала полномасштабной войны он живет с бабушкой (матерью Ефросининой). Футбольный матч Маша смотрела со смартфона. После игры она отметила: "Грустно, но не стыдно. Парни молодцы".

Маша Ефросинина болела за Украину вместе с сыном. Скриншоты: Instagram/mashaefrosinina

Александр Волошин

Блогер, бизнесмен, а с недавних пор музыкальный исполнитель выбрал для просмотра важной футбольной игры Житний рынок в столице. Бывший муж певицы Анны Тринчер в компании многих поклонников нашей сборной смотрел матч на большом экране.

Александр Волошин смотрел игру на рынке. Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

Андрей Бедняков

Реакция Андрея Беднякова на игру. Скриншот: Instagram/biedniakov

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич поблагодарил сборную Украины по футболу. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Владимир Остапчук

Реакция Остапчука на вылет Украины по Евро-2024. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Ребров назвал причину вылета сборной Украины из Евро-2024. Также мы рассказывали, что защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик не сдержал слезы после матча с Бельгией.