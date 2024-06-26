Реакция знаменитостей на вылет Украины из Евро-2024

Вылет Украины из Евро-2024 — реакция Решетника, Ефросининой, Беднякова и других звезд
В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу сыграла с Бельгией на Евро-2024. Команде Сергея Реброва нужна была победа, чтобы выйти в плей-офф турнира. Впрочем, наши футболисты сыграли вничью и прекратили выступление на чемпионате Европы.
Новини.LIVE расскажет, как в соцсетях на это отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.
Григорий Решетник
Телеведущий был в студии во время прямого эфира. Вместе с экспертами он обсуждал игру сборной Украины по футболу. После вылета с турнира звезда шоу "Холостяк" поблагодарил наших спортсменов.
Маша Ефросинина
Судя по сториз в Instagram, шоувумен, общественный деятель провожала сына Александра в Польшу, где с начала полномасштабной войны он живет с бабушкой (матерью Ефросининой). Футбольный матч Маша смотрела со смартфона. После игры она отметила: "Грустно, но не стыдно. Парни молодцы".
Александр Волошин
Блогер, бизнесмен, а с недавних пор музыкальный исполнитель выбрал для просмотра важной футбольной игры Житний рынок в столице. Бывший муж певицы Анны Тринчер в компании многих поклонников нашей сборной смотрел матч на большом экране.
Андрей Бедняков
Анатолий Анатолич
Владимир Остапчук
Напомним, ранее мы писали, что Сергей Ребров назвал причину вылета сборной Украины из Евро-2024. Также мы рассказывали, что защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик не сдержал слезы после матча с Бельгией.
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