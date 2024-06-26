Реакція знаменитостей на виліт України з Євро-2024

Футболіст Георгій Судаков після фінального свистка. Фото: Reuters

В середу, 26 червня, збірна України з футболу зіграла із Бельгією на Євро-2024. Команді Сергія Реброва потрібна була перемога, щоб вийти у плей-офф турніру. Втім наші футболісти зіграли внічию та припинили виступ на чемпіонаті Європи.

Новини.LIVE розкаже, як в соцмережах на це відреагували представники українського шоу-бізнесу.

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Григорій Решетнік

Телеведучий був в студії під час прямого етеру. Разом з експертами він обговорював гру збірної України з футболу. Після вильоту з турніру зірка шоу "Холостяк" подякував нашим спортсменам.

Реакція Григорія Решетніка на програш України. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Маша Єфросиніна

Судячи зі сторіз в Instagram, шоувумен, громадська діячка проводжала сина Олександра у Польщу, де від початку повномасштабної війни він живе з бабусею (матір'ю Єфросиніною). Футбольний матч Маша дивилась зі смартфону. Після гри вона зауважила: "Сумно, але не соромно. Хлопці молодці".

Маша Єфросиніна вболівала за Україну разом з сином. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

Олександр Волошин

Блогер, бізнесмен, а віднедавна музичний виконавець обрав для перегляду важливої футбольної гри Житній ринок в столиці. Колишній чоловік співачки Анни Трінчер в компанії багатьох шанувальників нашої збірної дивився матч на великому екрані.

Олександр Волошин дивився гру на ринку. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Андрій Бєдняков

Реакція Андрія Бєднякова на гру. Скриншот: Instagram/biedniakov

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч подякував збірній України з футболу. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Володимир Остапчук

Реакція Остапчука на виліт України з Євро-2024. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Ребров назвав причину вильоту збірної України з Євро-2024 Також ми розповідали, що захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик не стримав сльози після матчу з Бельгією.