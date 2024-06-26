Реакція знаменитостей на виліт України з Євро-2024

Виліт України з Євро-2024 — реакція Решетніка, Єфросиніної, Бєднякова та інших зірок
В середу, 26 червня, збірна України з футболу зіграла із Бельгією на Євро-2024. Команді Сергія Реброва потрібна була перемога, щоб вийти у плей-офф турніру. Втім наші футболісти зіграли внічию та припинили виступ на чемпіонаті Європи.
Новини.LIVE розкаже, як в соцмережах на це відреагували представники українського шоу-бізнесу.
Григорій Решетнік
Телеведучий був в студії під час прямого етеру. Разом з експертами він обговорював гру збірної України з футболу. Після вильоту з турніру зірка шоу "Холостяк" подякував нашим спортсменам.
Маша Єфросиніна
Судячи зі сторіз в Instagram, шоувумен, громадська діячка проводжала сина Олександра у Польщу, де від початку повномасштабної війни він живе з бабусею (матір'ю Єфросиніною). Футбольний матч Маша дивилась зі смартфону. Після гри вона зауважила: "Сумно, але не соромно. Хлопці молодці".
Олександр Волошин
Блогер, бізнесмен, а віднедавна музичний виконавець обрав для перегляду важливої футбольної гри Житній ринок в столиці. Колишній чоловік співачки Анни Трінчер в компанії багатьох шанувальників нашої збірної дивився матч на великому екрані.
Андрій Бєдняков
Анатолій Анатоліч
Володимир Остапчук
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Ребров назвав причину вильоту збірної України з Євро-2024 Також ми розповідали, що захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик не стримав сльози після матчу з Бельгією.
Читайте Новини.LIVE!