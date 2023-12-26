Уилл Смит на фоне скандальных откровений устроил семейную фотосессию в парике

Актер Уилл Смит с женой. Фото: instagram.com/willsmith/

Супруги Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит порадовали фото празднования Рождества. 55-летний актер воссоединился со своей женой, двумя детьми и родителями для веселой и праздничной семейной съемки.

Фотографии звезда опубликовал в Instagram.

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На фото знаменитость надел рождественский свитер, красные флисовые спортивные штаны и вьющийся белый парик. Смитт на снимках позирует вместе с женой. К ним присоединились сын Джейден и дочь Уиллоу, а также мать Джады Адриен Бенфилд-Норрис и отец Робсол Пинкетт-младший. Для фотосессии вся семья нарядилась в яркие красочные образы с веселыми аксессуарами.

Актер Уилл Смит с семьей. Фото: instagram.com/willsmith/

Актер Уилл Смит. Фото: instagram.com/willsmith/

Семья Уилла Смита. Фото: instagram.com/willsmith/

Принт на свитерах семьи Уилла Смита. Фото: instagram.com/willsmith/

Ранее Уилл Смит решительно отрицал утверждение, что его однажды поймали за интимом с актером сериала "Принц Бель-Эйр" Двейном Мартином. Представитель актера назвал обвинения "однозначно лживыми".

Брат Билал, называющий себя бывшим личным помощником актера, сделал шокирующее признание в интервью блогеру. Билал утверждает, что однажды он зашел к звезде "Людей в черном", когда тот имел интим с Двейном Мартином в гримерке. Мужчина в подробностях вспомнил увиденное.

Напомним, Уилл Смит признался, чего ему стоил успех в кино.

Ранее супруга Уилла Смита прокомментировала слухи о его нетрадиционной ориентации.