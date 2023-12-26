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Вілл Сміт на тлі скандальних одкровень влаштував сімейну фотосесію у перуці

26 грудня 2023 14:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Вілл Сміт на тлі скандальних одкровень влаштував сімейну фотосесію у перуці
Актор Вілл Сміт з дружиною. Фото: instagram.com/willsmith/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Подружжя Вілл Сміт і Джада Пінкетт Сміт порадували фото святкування Різдва. 55-річний актор возз’єднався зі своєю дружиною, двома дітьми та її батьками для веселої та святкової сімейної зйомки.

Світлини зірка опублікував в Instagram.

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На фото знаменитість одягнув різдвяний светр, червоні флісові спортивні штани та кучеряву білу перуку. На знімках позував разом з дружиною. До них приєдналися син Джейден і донька Віллоу, а також мати Джади Адрієнн Бенфілд-Норріс і батько Робсол Пінкетт-молодший. Для фотосесії вся сім’я вбралася в яскраві барвисті образи з веселими аксесуарами.

 

Актор Вілл Сміт з родиною. Фото: instagram.com/willsmith/
Актор Вілл Сміт з родиною. Фото: instagram.com/willsmith/

 

Актор Вілл Сміт. Фото: instagram.com/willsmith/
Актор Вілл Сміт. Фото: instagram.com/willsmith/

 

Родина Вілла Сміта. Фото: instagram.com/willsmith/
Родина Вілла Сміта. Фото: instagram.com/willsmith/

 

Принт на светрах родини Вілла Сміта. Фото: instagram.com/willsmith/
Принт на светрах родини Вілла Сміта. Фото: instagram.com/willsmith/

Раніше Вілл Сміт рішуче заперечив твердження, що його одного разу спіймали за інтимом із актором серіалу "Принц Бель-Ейр" Двейном Мартіном. Представник актора назвав звинувачення "однозначно брехливими".

Брат Білал, який називає себе колишнім особистим помічником актора, зробив шокуюче зізнання в інтерв’ю блогеру. Білал стверджує, що одного разу він зайшов до зірки "Людей у чорному", коли той мав інтим з Двейном Мартіном у гримерці. Чоловік у подробицях пригадав побачене.

Нагадаємо, Вілл Сміт зізнався, чого йому коштував успіх у кіно.

Раніше дружина Вілла Сміта прокоментувала чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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