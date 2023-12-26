Вілл Сміт на тлі скандальних одкровень влаштував сімейну фотосесію у перуці
Подружжя Вілл Сміт і Джада Пінкетт Сміт порадували фото святкування Різдва. 55-річний актор возз’єднався зі своєю дружиною, двома дітьми та її батьками для веселої та святкової сімейної зйомки.
Світлини зірка опублікував в Instagram.
Вілл Сміт об'єднав родину у кумедній фотосесії
На фото знаменитість одягнув різдвяний светр, червоні флісові спортивні штани та кучеряву білу перуку. На знімках позував разом з дружиною. До них приєдналися син Джейден і донька Віллоу, а також мати Джади Адрієнн Бенфілд-Норріс і батько Робсол Пінкетт-молодший. Для фотосесії вся сім’я вбралася в яскраві барвисті образи з веселими аксесуарами.
Раніше Вілл Сміт рішуче заперечив твердження, що його одного разу спіймали за інтимом із актором серіалу "Принц Бель-Ейр" Двейном Мартіном. Представник актора назвав звинувачення "однозначно брехливими".
Брат Білал, який називає себе колишнім особистим помічником актора, зробив шокуюче зізнання в інтерв’ю блогеру. Білал стверджує, що одного разу він зайшов до зірки "Людей у чорному", коли той мав інтим з Двейном Мартіном у гримерці. Чоловік у подробицях пригадав побачене.
Нагадаємо, Вілл Сміт зізнався, чого йому коштував успіх у кіно.
Раніше дружина Вілла Сміта прокоментувала чутки про його нетрадиційну орієнтацію.
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