Уилл Смит поцеловал бритоголовую жену, несмотря на проблемы в браке

Уилл Смит с женой. Фото: Instagram/willsmith

Накануне жена голливудского актера Уилла Смита, американская шоувумен Джада Пинкетт-Смит призналась, что они тайно разошлись. Но при этом разводиться официально они не собираются. На фоне этих разговоров звездная пара вместе провела День благодарения в кругу ближайших родственников.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях Джады и Вилла.

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55-летний актер отпраздновал вместе с обеими бывшими партнершами. На семейный праздник он пригласил свою первую жену Шири Зампино и их сына Трея. На снимках можно увидеть и сына Джейдена и дочь Уиллоу от Джады. На праздник пришли и мамы женщин.

Для 52-летней Джады Пинкетт-Смит, судя по ее подписи фото, этот День благодарения был идеальным.

"Семья, друзья, хорошая еда, хорошая энергия и комната, полная любви друг к другу! Очень благодарна", — написала она.

Уилл Смит также поделился в Instagram многими фотографиями, сделанными в этот важный для США праздник. На одном из них он поцеловал пока официальную жену в голову, которую та уже давно бреет наголо.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поженились в 1997 году. В 2020 году Джада призналась, что у нее был роман с певцом Августом Альсиной, когда она была замужем за Виллом, из-за чего звездную пару начали еще чаще обсуждать в таблоидах.

По словам Джады, до 2016 года они не раз пытались спасти брак. Жена Вилла Смита уверяет, что они оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по их мнению, должен быть другой человек. Джада заявила: она не раз думала о том, чтобы развестись официально, но так и не смогла довести дело до конца.

Уилл Смит с двумя бывшими и тремя детьми. Фото: Instagram/willsmith

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