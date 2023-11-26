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Вілл Сміт поцілував бритоголову дружину попри проблеми в шлюбі

26 листопада 2023 10:04
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Стас Кожушко
Редактор
Вілл Сміт поцілував бритоголову дружину попри проблеми в шлюбі
Вілл Сміт з дружиною. Фото: Instagram/willsmith
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні дружина голлівудського актора Вілла Сміта, американська шоувумен Джада Пінкетт-Сміт зізналась, що вони таємно розійшлись. Але при цьому розлучатися офіційно вони не збираються. На тлі цих розмов зіркова пара разом провела День подяки в колі найближчих родичів. 

Відповідні фотографії з’явились у соцмережах Джади та Вілла. 

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55-річний актор відсвяткував разом з обома колишніми партнерками. На сімейне свято він запросив свою першу дружину Ширі Зампіно та їхнього сина Трея. На знімках можна побачити й сина Джейдена та дочку Віллоу від Джади. На свято завітали й мами жінок.

Для 52-річної Джади Пінкетт-Сміт, судячи з її підписом фото, цей  День подяки був ідеальним.

"Сім'я, друзі, хороша їжа, хороша енергія та кімната, сповнена любові один до одного! Дуже вдячна", — написала вона. 

Вілл Сміт також поділився в Instagram багатьма фотографіями, зробленими у це важливе для США свято. На одному з них він поцілував поки що офіційну дружину в голову, яку та вже давно бриє наголо.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт одружилися 1997 року. 2020-го Джада зізналася, що у неї був роман зі співаком Августом Альсіною, коли вона була одружена з Віллом, через що зіркову пару почали ще частіше обговорювати в таблоїдах.

За словами Джади, до 2016 року вони не раз намагалися врятувати шлюб. Дружина Вілла Сміта запевняє, що вони обоє все ще застрягли у своїх фантазіях про те, якою, на їхню думку, має бути інша людина. Джада заявила: вона не раз думала про те, щоб розлучитися офіційно, але так і не змогла довести справу до кінця.

Вілл Сміт з двома колишніми та трьома дітьми. Фото: Instagram/willsmith

Нагадаємо, раніше ми писали, як співачка Надя Дорофєєва провела мінівідпустку з чоловіком в Карпатах. Також ми розповідали, що британська співачка Адель вдруге вийшла заміж.

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