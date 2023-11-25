Вера Брежнева впервые с 24 февраля выступила в Украине — реакция соцсетей

Певица Вера Брежнева (VERA) с дизайнером Олегом Садницким на "Музичній платформі". Фото: Instagram/oleg__sadnytskyy

В Киеве прошли съемки новогоднего концерта "Музична платформа". Среди заявленных артистов на сцене не появилась Оля Полякова. Впрочем, перед тысячами украинцев спела Вера Брежнева, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA. В афише экс-участницы группы "ВИА Гра" не было.

Видео с выступлением Брежневой появляются в соцсетях, а дискуссии продолжаются под публикацией портала" МУЗВАР".

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Возвращение Веры Брежневой

С начала полномасштабной войны певица, которая преимущественно жила и работала в России, вместе с уже бывшим мужем, продюсером Константином Меладзе переехала в Европу. Брежнева много времени проводила в Польше, где активно занималась волонтерством.

За все это время она только несколько раз выступила за границей. Впоследствии стало известно о прекращении сотрудничества со старшим из братьев Меладзе и их разводе. Теперь же Вера возвращается в украинский шоу-бизнес.

Также Брежнева приняла участие в съемках одной из программ на крупнейшем музыкальном телеканале страны. Интервью брал, в частности, новый ведущий "ТиКиїв", шоумен Никита Добрынин. Оно выйдет со временем.

Вера Брежнева (VERA) на одном из телеканалов. Скриншот: Instagram/ververa

Украинцы кардинально по-разному отреагировали на возвращение Брежневой в шоу-бизнес. Так, например, певица Анастасия Приходько пообещала скоро в новом выпуске совместного проекта со Славой Деминой разгромить экс-виагрянку.

Впрочем, многие украинцы поддерживают Брежневу (настоящая фамилия Киперман). Не меньше — осуждают.

Вера с начала полномасштабного вторжения занимает позицию, помогает ВСУ, потерпевшим и целым родинам

Российская "кормушка" закрылась

Сейчас главное, что они поддержали Украину и помогают. Мы говорим, что нужно объединяться и помогать кто чем может! Лобода и Брежнева поддержали Украину! Почему-то многим артистам, актерам, которые там работали, все простили

Не верю в ее искренность. Многие украинцы все помнят и не простят. Украине не нужны такие малороссийские консервы

Все люди ошибаются главное исправить. Большинство Украины ошибалось и думало по-другому, но у людей открылись глаза.

Напомним, ранее мы писали, что братья Меладзе выступили в Берлине с экс-виагрянкой из Украины. Также мы рассказывали, что Вера Брежнева в корсете представила видео на новую украиноязычную песню.