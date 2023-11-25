Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні — реакція соцмереж
В Києві пройшли зйомки новорічного концерту "Музична платформа". Серед заявлених артистів на сцені не з’явилась Оля Полякова. Втім, перед тисячами українців заспівала Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA. В афіші ексучасниці гурту "ВІА Гра" не було.
Відео з виступом Брежнєвої з’являються в соцмережах, а дискусії тривають під дописом порталу "МУЗВАР".
Повернення Віри Брежнєвої
Від початку повномасштабної війни, співачка, яка переважно жила та працювала в Росії, разом з вже колишнім чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе переїхала до Європи. Брежнєва чимало часу проводила в Польщі, де активно займалась волонтерством.
За весь цей час вона лише кілька разів виступила за кордоном. Згодом стало відомо про припинення співпраці зі старшим з братів Меладзе та їхнє розлучення. Тепер же Віра повертається в український шоу-бізнес.
Також Брежнєва взяла участь в зйомках однієї з програм на найбільшому музичному телеканалі країни. Інтерв’ю брав, зокрема новий ведучий "ТиКиїв", шоумен Нікіта Добринін. Воно вийде згодом.
Українці кардинально по-різному відреагували на повернення Брежнєвої в шоу-бізнес. Так, наприклад, співачка Анастасія Приходько пообіцяла скоро в новому випуску спільного проєкту зі Славою Дьоміною розгромити ексвіагрянку.
Втім, чимало українців підтримують Брежнєву (справжнє прізвище Кіперман). Не менше — засуджують.
- Віра з початку повномасштабного вторгнення займає позицію, допомагає ЗСУ, потерпілим і цілим батьківщинам
- Російська "кормушка" закрилася
- Зараз головне, що вони підтримали Україну і допомагають. Всі ми кажемо, що треба об'єднуватися і допомагати хто чим може! Лобода та Брежнєва підтримали Україну! Чомусь багатьом артистам, акторам які там працювали все простили
- Не вірю в її щирість. Багато українців усі пам'ятають і не пробачати. Україні не потрібні такі малоросійські консерви
- Всі люди помиляються головне виправити. Більшість України помилялася і думала по-іншому, але у людей розплющились очі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України. Також ми розповідали, що Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.
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