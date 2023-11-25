Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні — реакція соцмереж arrow

Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні — реакція соцмереж

25 листопада 2023 10:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні — реакція соцмереж
Співачка Віра Брежнєва (VERA) з дизайнером Олегом Садницький на "Музичній платформі". Фото: Instagram/oleg__sadnytskyy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Києві пройшли зйомки новорічного концерту "Музична платформа". Серед заявлених артистів на сцені не з’явилась Оля Полякова. Втім, перед тисячами українців заспівала Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA. В афіші ексучасниці гурту "ВІА Гра" не було. 

Відео з виступом Брежнєвої з’являються в соцмережах, а дискусії тривають під дописом порталу "МУЗВАР". 

Читайте також:

Повернення Віри Брежнєвої

Від початку повномасштабної війни, співачка, яка переважно жила та працювала в Росії, разом з вже колишнім чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе переїхала до Європи. Брежнєва чимало часу проводила в Польщі, де активно займалась волонтерством.  

За весь цей час вона лише кілька разів виступила за кордоном. Згодом стало відомо про припинення співпраці зі старшим з братів Меладзе та їхнє розлучення. Тепер же Віра повертається в український шоу-бізнес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МУЗВАР (@muzvar.ua)

Також Брежнєва взяла участь в зйомках однієї з програм на найбільшому музичному телеканалі країни. Інтерв’ю брав, зокрема новий ведучий "ТиКиїв", шоумен Нікіта Добринін. Воно вийде згодом. 

Брежнєва
Віра Брежнєва (VERA) на одному з телеканалів. Скриншот: Instagram/ververa

Українці кардинально по-різному відреагували на повернення Брежнєвої в шоу-бізнес. Так, наприклад, співачка Анастасія Приходько пообіцяла скоро в новому випуску спільного проєкту зі Славою Дьоміною розгромити ексвіагрянку.

Втім, чимало українців підтримують Брежнєву (справжнє прізвище Кіперман). Не менше — засуджують. 

  • Віра з початку повномасштабного вторгнення займає позицію, допомагає ЗСУ, потерпілим і цілим батьківщинам
  • Російська "кормушка" закрилася
  • Зараз головне, що вони підтримали Україну і допомагають. Всі ми кажемо, що треба об'єднуватися і допомагати хто чим може! Лобода та Брежнєва підтримали Україну! Чомусь багатьом артистам, акторам які там працювали все простили
  • Не вірю в її щирість. Багато українців усі пам'ятають і не пробачати. Україні не потрібні такі малоросійські консерви
  • Всі люди помиляються головне виправити. Більшість України помилялася і думала по-іншому, але у людей розплющились очі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України. Також ми розповідали, що Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі