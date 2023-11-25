Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні — реакція соцмереж

Співачка Віра Брежнєва (VERA) з дизайнером Олегом Садницький на "Музичній платформі". Фото: Instagram/oleg__sadnytskyy

В Києві пройшли зйомки новорічного концерту "Музична платформа". Серед заявлених артистів на сцені не з’явилась Оля Полякова. Втім, перед тисячами українців заспівала Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA. В афіші ексучасниці гурту "ВІА Гра" не було.

Відео з виступом Брежнєвої з’являються в соцмережах, а дискусії тривають під дописом порталу "МУЗВАР".

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Повернення Віри Брежнєвої

Від початку повномасштабної війни, співачка, яка переважно жила та працювала в Росії, разом з вже колишнім чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе переїхала до Європи. Брежнєва чимало часу проводила в Польщі, де активно займалась волонтерством.

За весь цей час вона лише кілька разів виступила за кордоном. Згодом стало відомо про припинення співпраці зі старшим з братів Меладзе та їхнє розлучення. Тепер же Віра повертається в український шоу-бізнес.

Також Брежнєва взяла участь в зйомках однієї з програм на найбільшому музичному телеканалі країни. Інтерв’ю брав, зокрема новий ведучий "ТиКиїв", шоумен Нікіта Добринін. Воно вийде згодом.

Віра Брежнєва (VERA) на одному з телеканалів. Скриншот: Instagram/ververa

Українці кардинально по-різному відреагували на повернення Брежнєвої в шоу-бізнес. Так, наприклад, співачка Анастасія Приходько пообіцяла скоро в новому випуску спільного проєкту зі Славою Дьоміною розгромити ексвіагрянку.

Втім, чимало українців підтримують Брежнєву (справжнє прізвище Кіперман). Не менше — засуджують.

Віра з початку повномасштабного вторгнення займає позицію, допомагає ЗСУ, потерпілим і цілим батьківщинам

Російська "кормушка" закрилася

Зараз головне, що вони підтримали Україну і допомагають. Всі ми кажемо, що треба об'єднуватися і допомагати хто чим може! Лобода та Брежнєва підтримали Україну! Чомусь багатьом артистам, акторам які там працювали все простили

Не вірю в її щирість. Багато українців усі пам'ятають і не пробачати. Україні не потрібні такі малоросійські консерви

Всі люди помиляються головне виправити. Більшість України помилялася і думала по-іншому, але у людей розплющились очі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України. Також ми розповідали, що Віра Брежнєва в корсеті презентувала відео на нову україномовну пісню.