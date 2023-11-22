Виталий Козловский чуть не погиб на передовой — ужасные подробности от певца

Украинский певец Виталий Козловский в казарме. Фото: Instagram Виталия Козловского

Известный украинский исполнитель и заслуженный артист Виталий Козловский рассказал, как он чуть не погиб на фронте. Популярный певец, который во время полномасштабной войны в Украине пошел служить в ВСУ, вспомнил, как его с побратимами недавно накрыло вражескими обстрелами.

Об этом Виталий Козловский рассказал на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Как Виталий Козловский чуть не погиб на фронте

Недавно российские войска накрыли своими снарядами позиции, где находился Виталий Козловский. Украинский певец вспоминает, что в тот момент каждый из его побратимов, которые с ним были в ту ночь, начали готовиться к гибели.

На следующее утро они увидели, что вокруг густой лес полностью выгорел, а рядом лежали мыши, которых контузило от ударов. Однако, несмотря на столь тяжелую ночь и шанс погибнуть, Виталий Козловский продолжал шутить со своими товарищами.

"Вышли, а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в семи метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — вспомнил украинский певец Виталий Козловский.

Рассказ Виталия Козловского о том, как он чуть не погиб. Фото: скриншот из Instagram

Виталий Козловский в рядах ВСУ

Не так давно украинский артист получил повестку, пришел в военкомат и не побоялся пойти в армию. Он прошел специальное обучение и принял присягу на верность украинскому народу, после чего отправился на фронт.

Украинский певец Виталий Козловский на передовой. Фото: Instagram Виталия Козловского

С того момента на официальной странице Виталия Козловского часто появляются фото и видео с передовой. К примеру, недавно он показал, как его посвятили в артиллеристы, поделившись эффектными кадрами этого события.

Кадры Виталия Козловского с посвящением в артиллеристы. Фото: скриншот из Instagram

Также заслуженный артист Украины показывал, в каких условиях им приходится находиться. Он показал кадры, где можно увидеть, как идет дождь, а он со своими побратимами вынужден быть в грязи.

"Знаете, что на передовой одновременно и хорошо, и плохо? Дождь. С одной стороны — все сырое, в грязи, и блиндаж заливает. С другой — это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности", — отметил Виталий Козловский.

Условия, в которых приходится находиться Виталию Козловскому. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский высказался о фейке в России по поводу его гибели.

Ранее мы рассказывали, что певец Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с фронта.

Также мы сообщали, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский показал свою жизнь на передовой.