Виталий Козловский чуть не погиб на передовой — ужасные подробности от певца

Виталий Козловский рассказал, как чуть не погиб на фронте
Известный украинский исполнитель и заслуженный артист Виталий Козловский рассказал, как он чуть не погиб на фронте. Популярный певец, который во время полномасштабной войны в Украине пошел служить в ВСУ, вспомнил, как его с побратимами недавно накрыло вражескими обстрелами.
Об этом Виталий Козловский рассказал на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Как Виталий Козловский чуть не погиб на фронте
Недавно российские войска накрыли своими снарядами позиции, где находился Виталий Козловский. Украинский певец вспоминает, что в тот момент каждый из его побратимов, которые с ним были в ту ночь, начали готовиться к гибели.
На следующее утро они увидели, что вокруг густой лес полностью выгорел, а рядом лежали мыши, которых контузило от ударов. Однако, несмотря на столь тяжелую ночь и шанс погибнуть, Виталий Козловский продолжал шутить со своими товарищами.
"Вышли, а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в семи метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — вспомнил украинский певец Виталий Козловский.
Виталий Козловский в рядах ВСУ
Не так давно украинский артист получил повестку, пришел в военкомат и не побоялся пойти в армию. Он прошел специальное обучение и принял присягу на верность украинскому народу, после чего отправился на фронт.
С того момента на официальной странице Виталия Козловского часто появляются фото и видео с передовой. К примеру, недавно он показал, как его посвятили в артиллеристы, поделившись эффектными кадрами этого события.
Также заслуженный артист Украины показывал, в каких условиях им приходится находиться. Он показал кадры, где можно увидеть, как идет дождь, а он со своими побратимами вынужден быть в грязи.
"Знаете, что на передовой одновременно и хорошо, и плохо? Дождь. С одной стороны — все сырое, в грязи, и блиндаж заливает. С другой — это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности", — отметил Виталий Козловский.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский высказался о фейке в России по поводу его гибели.
Ранее мы рассказывали, что певец Виталий Козловский эмоционально обратился к украинцам с фронта.
Также мы сообщали, что заслуженный артист Украины Виталий Козловский показал свою жизнь на передовой.
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