Віталій Козловський мало не загинув на передовій — жахливі подробиці від співака

Український співак Віталій Козловський в казармі. Фото: Instagram Віталія Козловського

Відомий український виконавець і заслужений артист Віталій Козловський розповів, як він мало не загинув на фронті. Популярний співак, який під час повномасштабної війни в Україні пішов служити у ЗСУ, згадав, як його з побратимами нещодавно накрило ворожими обстрілами.

Про це Віталій Козловський розповів на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Як Віталій Козловський мало не загинув на фронті

Нещодавно російські війська накрили своїми снарядами позиції, де перебував Віталій Козловський. Український співак згадує, що у той момент кожен з його побратимів, які з ним були тієї ночі, почали готуватися до загибелі.

Наступного ранку вони побачили, що навколо густий ліс повністю вигорів, а поруч лежали миші, яких контузило від ударів. Проте, не дивлячись на таку важку ніч і шанс загинути, Віталій Козловський продовжував жартувати зі своїми товаришами.

"Вийшли, а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда — в семи метрах від нашого бліндажу. Але найголовніше — усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, міняє свідомість назавжди", — згадав український співак Віталій Козловський.

Розповідь Віталія Козловського про те, як він мало не загинув. Фото: скриншот з Instagram

Віталій Козловський у лавах ЗСУ

Не так давно український артист отримав повістку, прийшов до військкомату і не побоявся піти до армії. Він пройшов спеціальне навчання і склав присягу на вірність українському народові, після чого відправився на фронт.

Український співак Віталій Козловський на передовій. Фото: Instagram Віталія Козловського

З того моменту на офіційній сторінці Віталія Козловського дуже часто з’являються фото і відео з передової. Наприклад, нещодавно він показав, як його посвятили в артилеристи, поділившись ефектними кадрами цієї події.

Кадри Віталія Козловського з посвяти в артилеристи. Фото: скриншот з Instagram

Також заслужений артист України показував, у яких умовах їм доводиться перебувати. Він показав кадри, де можна побачити, як йде дощ, а він зі своїми побратимами вимушений бути у багнюці.

"Знаєте, що на передовій одночасно і добре, і погано? Дощ. З одного боку — усе сире, у багні, і бліндаж заливає. З іншого — це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не піднімає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці", — зазначив Віталій Козловський.

Умови, в яких доводиться перебувати Віталію Козловському. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський висловився про фейк в Росії стосовно його загибелі.

Раніше ми розповідали про те, що співак Віталій Козловський емоційно звернувся до українців з фронту.

Також ми повідомляли про те, що заслужений артист України Віталій Козловський показав своє життя на передовій.