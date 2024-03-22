Виталий Козловский в новом клипе состарился на 40 лет и показал беременную жену

Певец Виталий Козловский. Фото: скрин с видео

Украинский певец Виталий Козловский выпустил лирическую композицию "Рубеж". А еще в видео, которое артист представил в песне, он впервые показал беременную жену.

Об этом стало известно из социальных сетей звезды.

Читайте также:

Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь

Название "Рубеж" олицетворяет границу между гражданской и военной жизнью, а также изменения в личной жизни певца. Именно такое название носит бригада быстрого реагирования НГУ, в которую он был мобилизован в прошлом году.

"Единственное, что война не может у нас забрать — это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род", — прокомментировал Козловский.

В клипе Виталий на глазах зрителей превращается в пожилого человека, состарившись на 40 лет.

"Если в гражданской жизни ты живешь планами, периодами, ожиданиями, воспоминаниями, то на войне твоя жизнь — это секунды. Ты не знаешь, наступит ли завтра и именно это ощущение делает бесценным каждый миг", — говорит Козловский.

Виталий записал трек за день до поездки в Донбасс, где служил в артиллерии. 6 марта Козловский впервые признался, что женился. Свою любимую он скрывает от посторонних глаз. Впоследствии журналисты узнали, что артист скоро станет отцом.

Напомним, Виталий Козловский показал первое фото с избранницей. А раньше стало известно, на ком женился Виталий Козловский.