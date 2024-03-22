Віталій Козловський у новому кліпі постарів на 40 років та показав вагітну дружину
Український співак Віталій Козловський випустив ліричну композицію "Рубіж". А ще у відео, яке артист презентував до пісні, він вперше показав вагітну дружину.
Про це стало відомо із соціальних мереж зірки.
Віталій Козловський показав, як змінилося його життя
Назва "Рубіж" уособлює межу між цивільним та військовим життям, а також і зміни в особистому житті співака. Саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року.
"Єдине, що війна не може в нас забрати, — це віра, любов до рідних, бажання жити та продовжувати свій рід", — прокоментував Козловський.
У кліпі Віталій на очах глядачів перетворюється на літню людину, постарівши на 40 років.
"Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя — це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра, і саме це відчуття робить безцінною кожну мить", — говорить Козловський.
Віталій записав трек за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. 6 березня Козловський вперше зізнався, що одружився. Свою кохану він приховує від сторонніх очей. Згодом журналісти дізналися, що артист невдовзі стане батьком.
Нагадаємо, Віталій Козловський показав перше фото з обраницею. А раніше стало відомо, з ким одружився Віталій Козловський.
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