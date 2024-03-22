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Віталій Козловський у новому кліпі постарів на 40 років та показав вагітну дружину

22 березня 2024 11:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Віталій Козловський у новому кліпі постарів на 40 років та показав вагітну дружину
Співак Віталій Козловський. Фото: скрин з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український співак Віталій Козловський випустив ліричну композицію "Рубіж". А ще у відео, яке артист презентував до пісні, він вперше показав вагітну дружину.

Про це стало відомо із соціальних мереж зірки.

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Назва "Рубіж" уособлює межу між цивільним та військовим життям, а також і зміни в особистому житті співака. Саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року.

 

"Єдине, що війна не може в нас забрати, — це віра, любов до рідних, бажання жити та продовжувати свій рід", — прокоментував Козловський.

У кліпі Віталій на очах глядачів перетворюється на літню людину, постарівши на 40 років.

"Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя — це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра, і саме це відчуття робить безцінною кожну мить", — говорить Козловський.

Віталій записав трек за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. 6 березня Козловський вперше зізнався, що одружився. Свою кохану він приховує від сторонніх очей. Згодом журналісти дізналися, що артист невдовзі стане батьком.

Нагадаємо, Віталій Козловський показав перше фото з обраницею. А раніше стало відомо, з ким одружився Віталій Козловський.

Віталій Козловський
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кліп

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