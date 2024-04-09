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Изящная Зендея поразила изысканным образом на красной дорожке

9 апреля 2024 16:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Изящная Зендея поразила изысканным образом на красной дорожке
Актриса Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Зендея ошеломила сразу несколькими роскошными образами на красной дорожке. Во время премьеры новой картины в Риме красавица позировала в серебристом мини-платье и туфлях с теннисными мячами, а позже надела белый костюм на голое тело.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Зендея прибыла на фотосессию для своего нового фильма Challengers в Риме. 27-летняя звезда в платье с плиссированной юбкой и глубоким декольте позировала перед репортерами.

Вечером Зендея прибыла на премьеру Challengers в Палаццо Барберини в Риме. Звезда пришла в изысканном белом костюме: надела белый блейзер и юбку с разрезом до бедра. Дополнила образа элегантной прической, бронзовым макияжем, бриллиантовыми украшениями и каблуками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @glamfendi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ty (@euphoric_updatesss)

Фильм "Претенденты" — это спортивная драма, в которой Зендея оказалась в центре бурного любовного треугольника между двумя теннисистами. В главных ролях — звезда Вестсайдской истории Майк Фейст и Джош О'Коннор из сериала "Корона".

Зендея работала с профессионалом и бывшим игроком Брэдом Гилбертом, чтобы подготовиться к роли. Режиссер фильма Лука Гваданьино высказался о ее талантах, сказав Variety в октябре прошлого года: "Она замечательная. Я имею в виду, вау. Мы смонтировали фильм и почти не используем ни одного ее дублера. Она так хороша, все актеры невероятные, три месяца на очень тяжелую работу — технически, спортивно".

Напомним, Зендея поразила платьем на вручении "Оскара". А позже Зендея отказалась застегивать платье на премьере.

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