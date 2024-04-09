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Витончена Зендея вразила вишуканим образом на червоній доріжці

9 квітня 2024 16:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Витончена Зендея вразила вишуканим образом на червоній доріжці
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея приголомшила одразу кількома розкішними образами на червоній доріжці. Під час прем'єри нової картини в Римі красуня позувала в сріблястій міні-сукні та туфлях з тенісними м’ячами, а пізніше вдягнула білосніжний костюм на голе тіло.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Зендея прибула на фотосесію для свого нового фільму Challengers у Римі. 27-річна зірка у сукні з плісированою спідницею та глибоким декольте позувала перед репортерами.

Ввечері Зендея прибула на прем’єру Challengers у Палаццо Барберіні в Римі. Зірка прийшла у вишуканому білому костюмі: одягла білий блейзер і спідницю з розрізом до стегна. Доповнила образа елегантною зачіскою, бронзовим макіяжем, діамантовими прикрасами та підборами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фільм "Претенденти" — це спортивна драма, у якій Зендея опинилася в центрі бурхливого любовного трикутника між двома тенісистами. У головних ролях — зірка Вестсайдської історії Майк Фейст і Джош О'Коннор із серіалу "Корона".

Зендея працювала з професіоналом і колишнім гравцем Бредом Гілбертом, щоб підготуватися до ролі. Режисер фільму Лука Ґваданьїно висловився про її таланти, сказавши Variety у жовтні минулого року: "Вона чудова. Я маю на увазі, вау. Ми змонтували фільм і майже не використовуємо жодного її дублера. Вона така хороша, усі актори неймовірні, три місяці на дуже важку роботу — технічно, спортивно".

Нагадаємо, Зендея вразила сукнею на врученні "Оскара". А пізніше Зендея відмовилася застібати сукню на прем'єрі.

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