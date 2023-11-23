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Обладательница премии Оскар потеряла контракт из-за поддержки Палестины

23 ноября 2023 12:37
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Обладательница премии Оскар потеряла контракт из-за поддержки Палестины
Актриса Сьюзан Сарандон. Фото: instagram.com/susansarandon
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Легендарная актриса и обладательница премии Оскар Сьюзан Сарандон потеряла контракт с большим агентством талантов из-за активной поддержки Палестины.

Об этом пишет издание Deadline.

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Обвинили в антисемитских высказываниях

Американское агентство талантов United Talent Agency расторгло контракт с актрисой Сьюзан Сарандон из-за ее активной поддержки Палестины и высказываний, близким к антисемитским.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда часто участвует в митингах и высказывает свою позицию, в частности, выступает за защиту окружающей среды. Однажды ее даже арестовали из-за активного участия в протесте.

В этот раз 77-летняя Сьюзан появилась на митинге в Нью-Йорке и призвала к поддержке палестинского народа.

"Важно слушать, важно оперировать фактами. Не обязательно изучать всю историю этого региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев, эти снимки прекрасно демонстрируют, что не все там в порядке. Прекращение огня должно наступить прямо сейчас", — сказала Сарандон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также она сделала неоднозначное высказывание в сторону евреев, хотя звезда открыто выступала против антисемитизма раньше.

"Сейчас многие боятся быть евреями и начинают чувствовать, как это — быть мусульманами в Америке", — заявила актриса.

Также решение компании по расторжению контракта было вызвано и тем, что Сьюзан Сарандон репостнула в соцсети X пропалестинский пост Роджера Уотерса из Pink Floyd, которого многие годы критикуют из-за антисемитских высказываний. Он, кстати, большой поклонник России.

Напомним, в Амстердаме сорвали эко-митинг Греты Тунберг.

Также мы сообщали, что отец Анджелины Джоли осудил ее за поддержку Палестины.

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