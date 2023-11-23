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Володарка премії Оскар втратила контракт через підтримку Палестини

23 листопада 2023 12:37
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Володарка премії Оскар втратила контракт через підтримку Палестини
Акторка Сьюзан Сарандон. Фото: instagram.com/susansarandon
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Легендарна акторка та володарка премії Оскар Сьюзан Сарандон втратила контракт з великим агенством талантів через активну підтримку Палестини. 

Про це пише видання Deadline.

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Американське агентство талантів United Talent Agency розірвало контракт з акторкою Сьюзан Сарандон через її активну підтримку Палестини і висказування, близькі до антисемітських. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зірка часто бере участь у мітингах і висказує свою позицію, зокрема виступає за захист навколишнього середовища. Одного разу її навіть арештували через активну участь у протесті. 

Цього разу 77-річна Сьюзан з'явилася на мітингу у Нью Йорку і закликала до підтримки палестинського народу. 

"Важливо слухати, важливо оперувати фактами. Не обов'язково вивчати всю історію цього регіону, достатньо побачити немовлят, які вмирають в інкубаторах, ці знімки чудово демонструють, що не все там гаразд. Припинення вогню має настати просто зараз", — сказала Сарандон. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також вона зробила неоднозначне висказування у бік євреїв, хоча раніше зірка відкрито виступала проти антисемітизму. 

"Зараз багато людей бояться бути євреями і починають відчувати, як це — бути мусульманами в Америці", — заявила акторка. 

Також рішення компанії щодо розірвання контракту було спричинено і тим, що Сьюзан Сарандон репостнула у соцмережі X пропалестинський пост Роджера Вотерса з Pink Floyd, якого протягом багатьох років критикують через антисемітські висловлювання. Він, до речі, завзятий прихильник Росії. 

Нагадаємо, в Амстердамі зірвали екомітинг Грети Тунберг

Також ми повідомляли, що батько Анджеліни Джолі засудив її за підтримку Палестини. 

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