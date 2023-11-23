Володарка премії Оскар втратила контракт через підтримку Палестини
Легендарна акторка та володарка премії Оскар Сьюзан Сарандон втратила контракт з великим агенством талантів через активну підтримку Палестини.
Про це пише видання Deadline.
Звинуватили у антисемітських висказуваннях
Американське агентство талантів United Talent Agency розірвало контракт з акторкою Сьюзан Сарандон через її активну підтримку Палестини і висказування, близькі до антисемітських.
Зірка часто бере участь у мітингах і висказує свою позицію, зокрема виступає за захист навколишнього середовища. Одного разу її навіть арештували через активну участь у протесті.
Цього разу 77-річна Сьюзан з'явилася на мітингу у Нью Йорку і закликала до підтримки палестинського народу.
"Важливо слухати, важливо оперувати фактами. Не обов'язково вивчати всю історію цього регіону, достатньо побачити немовлят, які вмирають в інкубаторах, ці знімки чудово демонструють, що не все там гаразд. Припинення вогню має настати просто зараз", — сказала Сарандон.
Також вона зробила неоднозначне висказування у бік євреїв, хоча раніше зірка відкрито виступала проти антисемітизму.
"Зараз багато людей бояться бути євреями і починають відчувати, як це — бути мусульманами в Америці", — заявила акторка.
Також рішення компанії щодо розірвання контракту було спричинено і тим, що Сьюзан Сарандон репостнула у соцмережі X пропалестинський пост Роджера Вотерса з Pink Floyd, якого протягом багатьох років критикують через антисемітські висловлювання. Він, до речі, завзятий прихильник Росії.
Нагадаємо, в Амстердамі зірвали екомітинг Грети Тунберг.
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