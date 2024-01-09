Владимир Зеленский упомянул художников, которых за последние два года убила Россия

Поэт и военный Максим Кривцов, погибший на войне. Фото:

Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное украинским людям искусства, которые умерли из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Никогда не сотрут украинскую культуру

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео, которое создал фонд United24, и вспомнил украинских писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, умерших после 24 февраля 2022 года из-за российских ракет или защищая Украину на фронте.

"Они убивают наших людей искусства, но им никогда не стереть украинскую культуру. Они уносят жизнь наших людей, но им никогда не забрать жизнь у Украины. Помним каждого и каждую. Защищаем Украину. Но уничтожаем российских оккупантов. Украина должна победить!" — написал Владимир Зеленский в публикации.

В видео вспомнили и показали фото писателей Виктории Амелиной, Владимира Вакуленко, Николая Кравченко, поэтов Максима Кривцова, Глеба Бабича, Артема Долгополого, Александра Бережного, журналистов Евгения Баля, Романа Ратушного, музыкантов Андрея Чериля, Ивана Кузьминского, актера Богдана , режиссера Олега Бобало.

Стихотворение, которое звучит в видео, накануне написала Наталья Бушковская в память поэта и военного Максима Кривцова, о смерти которого стало известно несколько дней назад. Он погиб на фронте.

Напомним, на войне погиб 23-летний пилот МИГ-29 с позывным Blue Helmet.

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