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Володимир Зеленський згадав митців, яких за останні два роки вбила Росія

9 січня 2024 14:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Володимир Зеленський згадав митців, яких за останні два роки вбила Росія
Поет і військовий Максим Кривцов, який загинув на війні. Фото:
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене українським митцям, які померли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі

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Ніколи не зітруть українську культуру

Президент України Володимир Зеленський поділився відео, яке створила фундація United24, і згадав українських письменників, акторів, режисерів, музикантів, які померли після 24 лютого 2022 року через російські ракети чи боронячи Батьківщину на фронті. 

 

"Вони вбивають наших митців, але їм ніколи не стерти українську культуру. Вони забирають життя наших людей, але їм ніколи не забрати життя в України. Памʼятаємо кожного й кожну. Захищаємо Україну. Та знищуємо російських окупантів. Україна має перемогти!" — написав Володимир Зеленський у дописі. 

У відео згадали і показали фото письменників Вікторії Амеліної, Володимира Вакуленка, Миколи Кравченка, поетів  Максима Кривцова, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Бережного, журналістів Євгена Баля, Романа Ратушного, музикантів Андрія Черіля, Івана Кузьмінського, актора Богдана Колесника, історика Юрія Коваленка, режисера Олега Бобало. 

Вірш, який звучить у відео, напередодні написала Наталія Бушковська у пам'ять поета і військового Максима Кривцова, про смерть якого стало відомо кілька днів тому. Він загинув на фронті. 

Нагадаємо, на війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 з позивним Blue Helmet. 

Також ми писали, що на війні загинув поет та військовий "Далі".

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