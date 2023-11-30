Дантесу отказали в съемках ролика к Рождеству из-за резкого юмора

Певец Владимир Дантес в шоу "Я люблю Украину". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, ведущий и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал очень интересную историю. Популярный исполнитель заявил, что ему отказали в съемках ролика к Рождеству из-за конфликта интересов.

Об этом Владимир Дантес сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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Почему Владимиру Дантесу отказали в съемках

Украинский артист отметил, что сначала его пригласили на съемку в честь Рождества на один телеканал, который он не назвал. Более того, Владимира даже просили освободить даты в своем графике, чтобы посетить съемки.

Впрочем, позже артисту отказали из-за того, что он высмеял некоторых политиков, которые хотели взять одного украинского олигарха на поруки. На это украинский певец Владимир Дантес ответил, что это настоящий "конфликт интересов".

"Прикол. Меня пригласили, просили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале (название скрою). Через неделю смеялись из-за того, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Потому что конфликт интересов. Конфликт интересов — когда приходится есть с тарелки, в какую вам ср*ть", — отметил Владимир Дантес.

Публикация на странице Владимира Дантеса. Фото: скриншот с Twitter

Реакция сети на заявление Владимира Дантеса

Несмотря на то, что украинский певец не рассказал, какой телеканал это сделал, его подписчики в Twitter все поняли. Люди начали оставлять свои комментарии под новостью Владимира Дантеса, где стали высказывать свое мнение по этому поводу.

Надеюсь, ваш новогодний график будет забит работой, поэтому то, что не сложилось с этим каналом, непременно компенсируется, кстати, я догадываюсь, что за канал

Господин Дантес, психически здоровые люди пытаются редко смотреть телеканал Коломойского

Думаю, что к вышеназванным причинам можно добавить участие в этих съемках "нового мужа" вашей бывшей. Видела одним глазом эти съемки, потому что они происходили на моей работе

Комментарии со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот с Twitter

Комментарий со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот с Twitter

Из-за чего возник конфликт Владимира Дантеса с телеканалом

Не так давно украинский артист высмеял тот факт, что некоторые политики хотят взять олигарха Игоря Коломойского на поруки. Впрочем, Владимир Дантес заявил, что это отнюдь не анекдот.

"Мосейчук, Ткаченко, Мазур и другие хотят взять на поруки Коломойского. Пхаааааахххааа. Это самый смешной анекдот, который я слышал. Единственное — это, бл*ха, не анекдот!" — написал на своей странице в социальной сети Владимир Дантес.

Пост со страницы певца Владимира Дантеса. Фото: скриншот с Twitter

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Владимир Дантес обратился к публике.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Владимир Дантес показал себя в фильме со своей возлюбленной Дашей Кацуриной.

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