Дантесу відмовили у зйомках ролика до Різдва через різкий гумор

Співак Володимир Дантес у шоу "Я люблю Україну". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, ведучий і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів дуже цікаву історію. Популярний виконавець заявив, що йому відмовили у зйомках ролика до Різдва через конфлікт інтересів.

Про це Володимир Дантес повідомив на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

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Чому Володимиру Дантесу відмовили у зйомках

Український артист зазначив, що спочатку його запросили на зйомку на честь Різдва на один телеканал, який він не назвав. Ба більше, Володимира навіть просили звільнити дати у своєму графіку, щоб відвідати зйомки.

Втім, пізніше артистові відмовили через те, що він висміяв деяких політиків, які хотіли взяти одного українського олігарха на поруки. На це український співак Володимир Дантес відповів, що це справжній "конфлікт інтересів".

"Прикол. Мене запросили, просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі (назву сховаю). За тиждень скіпнули через те, що сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів — коли доводиться їсти з тарілки, в яку вам ср*ть", — зазначив Володимир Дантес.

Публікація зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Twitter

Реакція мережі на заяву Володимира Дантеса

Попри те, що український співак не розповів про те, який телеканал це зробив, його підписники у Twitter все зрозуміли. Люди почали залишати свої коментарі під новиною Володимира Дантеса, де стали висловлювати свою думку стосовно цього.

Сподіваюсь ваш новорічний графік буде забитий роботою, тому те, що не склалося з цим каналом, неодмінно компенсується, до речі, я здогадуюсь, що за канал

Пане Дантес, психічно здорові люди намагаються вкрай рідко дивитись телеканал Коломойського

Думаю, що до вищеназваних причин можна додати участь у цих зйомках "нового чоловіка" вашої колишньої. Бачила одним оком ці зйомки, бо вони відбувалися на моїй роботі

Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Twitter

Коментар зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Twitter

Через що виник конфлікт Володимира Дантеса з телеканалом

Не так давно український артист висміяв той факт, що деякі політики хочуть взяти олігарха Ігоря Коломойського на поруки. Втім, Володимир Дантес заявив, що це аж ніяк не анекдот.

"Мосейчук, Ткаченко, Мазур та інші хочуть взяти на поруки Коломойського. Пхаааааахххааа. Це найсмішніший анекдот, який я чув. Єдине — це, бл*ха, не анекдот!" — написав на своїй сторінці в соціальній мережі Володимир Дантес.

Допис зі сторінки співака Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Twitter

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Володимир Дантес звернувся до публіки.

Раніше ми розповідали про те, що артист Володимир Дантес показав себе у фільмі зі своєю коханою Дашею Кацуріною.

Також ми повідомляли про те, що співак і ведучий Володимир Дантес розповів про своїх родичів у Ізраїлі.