Волошин прокомментировал призыв блогерам идти в ТЦК

Блогер Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Украинский блогер Александр Волошин прокомментировал призыв военных сходить инфлюенсерам в территориальный центр комплектования. Он выступил против этого.

Об этом Александр Волошин написал в Instagram.

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Волошин заявил, что он против мобилизации блогеров. По его словам, каждый должен быть на своем месте. Блогер отметил, что инфлюенсеры своей работой помогают закрывать многомиллионные сборы на помощь ВСУ. В качестве примера он назвал Мишу Лебигу, который за прошлый год собрал более 8 млн грн для украинских военных.

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет... И его рота понимает, что нет машин, нет техники и государство ничего не дает... И тут ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил — большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они бежали от мобилизации и считают, что их вытурили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", — написал Волошин.

Пост Волошина. Фото: скриншот

Он заявил, что никто не должен воевать, и он сделал бы все возможное, чтобы в Украине не было войны.

Волошин добавил, что его отец воюет с 2014 года, а родной дядя — с 2022 года.

Напомним, ведущие проекта Центра противодействия дезинформации при СНБО и "Укринформе" "О войне" — заместитель руководителя ЦПД, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявили, что украинские блогеры и инфлюенсеры должны пойти в центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию, ведь им следует показать людям собственный пример. В частности, речь идет о Мише Лебиге.

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