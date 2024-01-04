Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК arrow

Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК

4 січня 2024 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК
Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український блогер Олександр Волошин прокоментував заклик військових сходити інфлюєнсерам до територіального центру комплектування. Він виступив проти цього.

Про це Олександр Волошин написав в Instagram.

Читайте також:

Що сказав Волошин про блогерів у ТЦК

Волошин заявив, що він проти мобілізації блогерів. За його словами, кожен повинен бути на своєму місці. Блогер зазначив, що інфлюєнсери своєю роботою допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ. Як приклад він назвав Мішу Лебігу, який за минулий рік зібрав понад 8 млн грн для українських військових.

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює… І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки і держава нічого не дає… І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени і ті, хто раніше донатив — більшість з них вже воює, або покинули країну і їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації і вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", — написав Волошин.

null
Допис Волошина. Фото: скриншот

Він заявив, що ніхто не повинен воювати, і він зробив би все можливе, аби в Україні не було війни. 

Волошин додав, що  його батько воює з 2014 року, а рідний дядько — з 2022 року.

Нагадаємо, ведучі проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" "Про війну" — заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявили, що українські блогери та інфлюєнсери повинні піти в територіальний центр комплектування та пройти військово-лікарську комісію, адже їм варто показати людям власний приклад. Зокрема, йдеться про Мішу Лебігу.

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла закликала учасників "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі