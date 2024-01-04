Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК

Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Український блогер Олександр Волошин прокоментував заклик військових сходити інфлюєнсерам до територіального центру комплектування. Він виступив проти цього.

Про це Олександр Волошин написав в Instagram.

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Волошин заявив, що він проти мобілізації блогерів. За його словами, кожен повинен бути на своєму місці. Блогер зазначив, що інфлюєнсери своєю роботою допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ. Як приклад він назвав Мішу Лебігу, який за минулий рік зібрав понад 8 млн грн для українських військових.

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює… І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки і держава нічого не дає… І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени і ті, хто раніше донатив — більшість з них вже воює, або покинули країну і їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації і вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", — написав Волошин.

Допис Волошина. Фото: скриншот

Він заявив, що ніхто не повинен воювати, і він зробив би все можливе, аби в Україні не було війни.

Волошин додав, що його батько воює з 2014 року, а рідний дядько — з 2022 року.

Нагадаємо, ведучі проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" "Про війну" — заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявили, що українські блогери та інфлюєнсери повинні піти в територіальний центр комплектування та пройти військово-лікарську комісію, адже їм варто показати людям власний приклад. Зокрема, йдеться про Мішу Лебігу.

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