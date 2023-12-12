"Она боялась умереть" - Тоня Матвиенко впервые откровенно рассказала о болезни мамы

Певица Тоня Матвиенко. Фото: журнал Viva

Тоня Матвиенко впервые после смерти народной артистки Нины Матвиенко нашла в себе силы откровенно рассказать о болезни мамы и своем состоянии после ее ухода из жизни.

Этим она поделилась в интервью журналу Viva.

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Болезнь была почти четыре года

8 октября умерла легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Тоня Матвиенко очень тяжело переживала смерть мамы и после похорон не появлялась на публике и в медиапространстве.

Только сейчас певица отважилась на обширное интервью. Она рассказала, что на самом деле Нина Митрофановна была больна последние четыре года, однако сама об этом не догадывалась. Об этом стало известно всего за два месяца до смерти.

"8 августа в какой-то момент она стала плохо чувствовать себя — очень живот болел, и "скорая" отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это — человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам — и такое могло произойти? Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти четыре года была болезнь. Для нее это был также шок. Она боялась умереть от этой болезни", — поделилась Тоня.

Вся семья была в шоке. Из-за тяжелой стадии болезни певица "сгорела" очень быстро. Тоня Матвиенко теперь советует всем проходить медицинские обследования, по крайней мере, раз в год.

"Хочу, чтобы все услышали, тем более те, кому за 40 лет: обязательно профилактические обследования у врачей и раз в год проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", — порекомендовала артистка.

Похудела на 10 килограммов

Журналу Viva Тоня Матвиенко рассказала и о своем самочувствии после смерти мамы. Эта трагедия изменила ее не только внутренне, но и внешне.

Певица Тоня Матвиенко. Фото: журнал Viva

"Я очень сильно в себе закрылась. Вообще не ела. Даже снотворное принимала. Антидепрессанты я не пила, но в том состоянии, в котором я находилась, можно было загреметь в больницу. Половина волос выпала", — рассказала певица.

Певица Тоня Матвиенко. Фото: журнал Viva

И хотя женщина уже находит в себе силы на публичные выходы и даже признается, что нравится себе внешне из-за резкого похудения, однако до сих пор находится в подавленном состоянии.

"Не могу убрать ее кровать. Советуют одежду и вещи вынести… Нет, хочу, чтобы был ее запах. Я хочу еще к ней заходить. Я еще не готова. У меня сейчас случаются моменты, когда я хочу позвонить, чем-то с ней поделиться: о, сейчас маме расскажу, надо у мамы спросить. Или, например, Нина говорит: "Я хочу такой чай, как бабушка делала!" И я ловлю себя на мысли, что сейчас маме позвоню и спрошу: "Какой именно чай?" — поделилась Тоня.

Помимо интервью, глянец показал свежую фотосессию певицы в ярком образе и с отбеленными бровями.

Певица Тоня Матвиенко. Фото: журнал Viva

Напомним, Тоня Матвиенко показала трогательное архивное видео о маме в сорока после смерти.

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