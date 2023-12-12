"Вона боялася померти" — Тоня Матвієнко вперше відверто розповіла про хворобу мами

Співачка Тоня Матвієнко. Фото: журнал Viva

Тоня Матвієнко вперше після смерті народної артистки Ніни Матвієнко знайшла у собі сили відверто розповісти про хворобу мами і свій стан після її відходу з життя.

Цим вона поділилася в інтерв'ю журналу Viva.

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Майже чотири роки була хвороба

8 жовтня померла легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. Тоня Матвієнко дуже тяжко переживала смерть мами і після похорон переважно не з'являлася на публіці та у медіапросторі.

Тільки зараз співачка наважилася на велике інтерв'ю. Вона розповіла, що насправді Ніна Митрофанівна була хвора останні чотири роки, проте сама про це не здогадувалася. Про це стало відомо лише за два місяці до смерті.

"8 серпня в якийсь момент вона стала погано почуватися — дуже живіт болів, і "швидка" відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це — людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках — і таке могло статися? Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже чотири роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", — поділилася Тоня.

Вся родина була у шоці. Через важку стадію хвороби співачка "згоріла" дуже швидко. Тоня Матвієнко тепер радить всім проходити медичні обстеження принаймні раз на рік.

"Хочу, щоб усі почули, тим паче ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років",— порекомендувала артистка.

Схудла на 10 кілограмів

Журналу Viva Тоня Матвієнко розповіла і про своє самопочуття після смерті мами. Ця трагедія її змінила не лише внутрішньо, але і зовнішньо.

Співачка Тоня Матвієнко. Фото: журнал Viva

"Я дуже сильно в собі закрилась. Взагалі не їла. Навіть снодійні приймала. Антидепресантів я не пила, але в тому стані, в якому я знаходилася, можна було загриміти в лікарню. Половина волосся випала", — розповіла співачка.

Співачка Тоня Матвієнко. Фото: журнал Viva

І хоча зараз жінка вже знаходить у собі сили на публічні виходи і навіть зізнається, що подобається собі зовнішньо через різке схуднення, проте досі перебуває у пригніченому стані.

"Так, не можу прибрати її ліжко. Радять одяг та речі винести… Ні, хочу, щоб був її запах. Я хочу ще до неї заходити. Я ще не готова. В мене зараз трапляються моменти, коли я хочу подзвонити, чимось поділитися з нею: о, зараз мамі розкажу, треба в мами спитати. Чи, наприклад, Ніна мала каже: "Я хочу такий чай, як бабуся робила!" І я ловлю себе на думці, що зараз мамі подзвоню й запитаю: "Який саме чай?" — поділилася Тоня.

Крім інтерв'ю, глянець показав свіжу фотосессію співачки у яскравому образі і з вибіленими бровами.

Співачка Тоня Матвієнко. Фото: журнал Viva

Нагадаємо, Тоня Матвієнко показала зворушливе архівне відео про маму у сороковини після смерті.

Також ми писали, що Мірзоян розповів, від чого померла Ніна Матвієнко.