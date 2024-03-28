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Впервые за 25 лет дом моды Valentino сменил креативного директора

28 марта 2024 21:10
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Стас Кожушко
Редактор
Дизайнер Алессандро Микеле перешел из Gucci в Valentino
Итальянский дизайнер Алессандро Микелле. Фото: Instagram/alessandro_michele
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Стас Кожушко
Редактор

В итальянском модном доме Valentino произошли кардинальные перемены. Дизайнер Алессандро Микеле стал новым креативным директором бренда. На этой должности он заменил Пьерпаоло Пиччели, который работал в компании последние 25 лет.

Об этом говорится в соцсетях Valentino.

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Свою карьеру Алессандро Микеле начал в 2002 году в качестве дизайнера аксессуаров бренда Fendi. В ноябре 2022 года Микеле покинул пост креативного директора Gucci. С этим модным домом дизайнер сотрудничал семь лет. Новый креативный директор Valentino представит свою первую коллекцию весной 2025 года.

"Для меня невероятная честь стать частью дома Valentino. Я чувствую необъятную радость и огромную ответственность, присоединяюсь к дому кутюр, в котором слово "красота" определяет общую историю. Он отличается особой элегантностью и изяществом", — написал в своем первом заявлении Микеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Valentino (@maisonvalentino)

Модный дом Valentino был основан в 1960 году дизайнером Валентино Гаравани и входит в Valentino Fashion Group. Компания также является частью синдиката высокой моды в Париже, среди которых бренды Balenciaga, Chanel, Cerruti и другие. Штаб-квартира бренда находится в Милане на севере Италии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Valentino (@maisonvalentino)

Напомним, ранее мы писали, что британский певец Элтон Джон прекратил сотрудничество с Gucci и перешел к конкурентам. Также мы рассказывали, что в сети разнесли новую коллекцию одежды американской светской львицы, бизнесвумэн Кайли Дженнер.

Италия
мода
одежда
изменения
Valentino

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