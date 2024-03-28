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Вперше за 25 років будинок моди Valentino змінив креативного директора

28 березня 2024 21:10
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Стас Кожушко
Редактор
Дизайнер Алессандро Мікеле перейшов з Gucci до Valentino
Італійський дизайнер Алессандро Мікеле. Фото: Instagram/alessandro_michele
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В італійському модному будинку Valentino відбулись кардинальні зміни. Дизайнер Алессандро Мікеле став новим креативним директором бренду. На цій посаді він замінив П'єрпаоло Піччолі, який працював в компанії останні 25 років. 

Про це йдеться в соцмережах Valentino

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Свою кар'єру Алессандро Мікеле почав у 2002 році як дизайнер аксесуарів бренду Fendi. У листопаді 2022-го Мікеле залишив посаду креативного директора Gucci. З цим модним будинком дизайнер співпрацював упродовж семи років. Новий креативний директор Valentino представить свою першу колекцію навесні 2025 року.

"Для мене неймовірна честь стати частиною будинку Valentino. Я відчуваю неосяжну радість і величезну відповідальність, приєднуюсь до будинку кутюр, у якому слово "краса" визначає спільну історію. Він відрізняється особливою елегантністю та надзвичайною витонченістю", — написав у своїй першій заяві Мікеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модний будинок Valentino був заснований у 1960 році дизайнером, Валентино Гаравані і входить до Valentino Fashion Group. Компанія також є частиною синдикату високої моди в Парижі, серед яких є бренди Balenciaga, Chanel, Cerruti та інші. Штаб-квартира бренду знаходиться у Мілані, на півночі Італії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що британський співак Елтон Джон припинив співпрацю з Gucci та перейшов до конкурентів. Також ми розповідали, що у мережі рознесли нову колекцію одягу американської світської левиці, бізнесвумен Кайлі Дженнер.

Італія
мода
одяг
зміни
Valentino

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