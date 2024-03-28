Дизайнер Алессандро Мікеле перейшов з Gucci до Valentino

Італійський дизайнер Алессандро Мікеле. Фото: Instagram/alessandro_michele

В італійському модному будинку Valentino відбулись кардинальні зміни. Дизайнер Алессандро Мікеле став новим креативним директором бренду. На цій посаді він замінив П'єрпаоло Піччолі, який працював в компанії останні 25 років.

Про це йдеться в соцмережах Valentino.

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Свою кар'єру Алессандро Мікеле почав у 2002 році як дизайнер аксесуарів бренду Fendi. У листопаді 2022-го Мікеле залишив посаду креативного директора Gucci. З цим модним будинком дизайнер співпрацював упродовж семи років. Новий креативний директор Valentino представить свою першу колекцію навесні 2025 року.

"Для мене неймовірна честь стати частиною будинку Valentino. Я відчуваю неосяжну радість і величезну відповідальність, приєднуюсь до будинку кутюр, у якому слово "краса" визначає спільну історію. Він відрізняється особливою елегантністю та надзвичайною витонченістю", — написав у своїй першій заяві Мікеле.

Модний будинок Valentino був заснований у 1960 році дизайнером, Валентино Гаравані і входить до Valentino Fashion Group. Компанія також є частиною синдикату високої моди в Парижі, серед яких є бренди Balenciaga, Chanel, Cerruti та інші. Штаб-квартира бренду знаходиться у Мілані, на півночі Італії.

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