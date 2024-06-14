Основательница бренда COOSH Алина Френдий призвала украинцев становиться донорами

Украинский фэшн-инфлюэнсер, предприниматель и основательница бренда COOSH Алина Френдий. Фото: менеджмент блогера

Украинская фэшн-инфлюэнсерша, предпринимательница и основательница бренда COOSH Алина Френдий стала послом платформы ДонорUA. Блогер популяризирует среди украинцев добровольное безвозмездное донорство, ведь из-за войны в нашей стране сохраняется постоянный дефицит донорской крови.

Об этом сообщает менеджмент блогера.

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Блогер поделилась, что впервые стала добровольным донором еще три года назад и с тех пор регулярно сдает кровь и спасает жизнь людей. Она стала послом платформы ДонорUA для того, чтобы привлечь большее количество украинцев в добровольной донации.

"Впервые я стала донором 3 года назад - с тех пор донорство стало обязательным ритуалом в моей жизни. Культура донорства в Украине уже давно начала свое активное развитие, но сейчас потребность в донорской крови стала особенно острой, наша кровь и ответственность буквально спасает жизни. Для меня большая честь рассказывать о донорстве крови, делиться своим опытом и привлекать других стать частью важной цели", — комментирует Алина Френдий.

В мирное время каждый третий человек в мире нуждается в донорской крови хотя бы раз в жизни, а во время полномасштабного вторжения потребность в крови выросла еще на 60%. Привлечение послов, публично поддерживающих донорство, дает возможность мотивировать больше людей сдавать кровь регулярно.

"В одном из старых популярных американских сериалов есть эпизод, где девушка влюбляется в донора, чья кровь спасла ее жизнь. Вот на каком уровне должна происходить популяризация донорства, и именно к этому мы постепенно движемся. Донорство может органично вписаться в современный стиль жизни и его эстетику, это не сложно и не больно, абсолютно безопасно и доступно для большинства взрослых людей. Спасибо Алине, которая готова развенчивать мифы и мотивировать доноров вместе с нами", — комментирует Ирина Славинская, соучредитель ДонорUA и Президент ОО "Всеукраинская ассоциация доноров Украины".

Сегодня кровь больше всего нужна раненым военным, она должна быть в наличии у боевых медиков. Кровь привозят на фронт из всей страны, поэтому сдавать ее важно в любом городе. Каждая донация может спасти до трех жизней.

Регистрируйтесь на ДонорUA и спасайте жизнь системно! Если вы не можете этого делать, поддерживайте донорские инициативы донатами и репостами. Ваша кровь победит!

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