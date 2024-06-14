Засновниця бренду COOSH Аліна Френдій закликала українців ставати донорами

Українська фешн-інфлюенсерка, підприємниця та засновниця бренду COOSH Аліна Френдій. Фото: менеджемент блогера

Українська фешн-інфлюенсерка, підприємниця та засновниця бренду COOSH Аліна Френдій стала амбасадоркою платформи ДонорUA. Блогер популяризує серед українців добровільне безоплатне донорство, адже через війну в нашій країні зберігається постійний дефіцит донорської крові.

Про це повідомляє менеджмент блогерки.

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Блогер поділилася, що вперше стала добровільним донором ще три роки тому і з того часу регулярно здає кров та рятує життя людей. Вона стала амбасадоркою платформи ДонорUA для того, щоб залучити більшу кількість українців до добровільної донації.

"Вперше я стала донором 3 роки тому – з того часу донорство стало обов’язковим ритуалом в моєму житті. Культура донорства в Україні вже давно почала свій активний розвиток, але наразі потреба у донорській крові стала особливо гострою, наша кров та відповідальність буквально рятує життя. Для мене велика честь розповідати про донорство крові, ділитися своїм досвідом та залучати інших стати частиною важливої мети", — коментує Аліна Френдій.

У мирний час кожна третя людина у світі потребує донорської крові хоча б раз у житті, а під час повномасштабного вторгнення потреба у крові зросла ще на 60%. Залучення амбасадорів, які публічно підтримують донорство, дає можливість мотивувати більше людей здавати кров регулярно.

"В одному зі старих популярних американських серіалів є епізод, де дівчина закохується в донора, чия кров врятувала її життя. Ось на якому рівні має відбуватися популяризація донорства, і саме до цього ми поступово рухаємося. Донорство може органічно вписатися у сучасний стиль життя і його естетику, це не складно й не боляче, абсолютно безпечно і доступно для більшості дорослих людей. Дякуємо Аліні, яка готова розвінчувати міфи і мотивувати донорів разом з нами", — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України".

Сьогодні кров найбільше потрібна пораненим військовим, вона має бути в наявності у бойових медиків. Кров привозять на фронт з усієї країни, тому здавати її важливо в будь-якому місті. Кожна донація може врятувати до трьох життів.

Реєструйтеся на ДонорUA та рятуйте життя системно! Якщо ж ви не можете цього робити, підтримуйте донорські ініціативи донатами і репостами. Ваша кров переможе!

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