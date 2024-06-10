Алина Гросу попала в проект Netflix — что известно

Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала поклонникам, чем сейчас занимается в США. Звезда участвует в съемках проекта на Netflix, называть который она пока не может.

Об этом она рассказала в интервью программе ЖВЛ.

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Сейчас певица проживает в США вместе с мужем, личность которого скрывает. За океаном звезда учится на актерском и режиссерском факультетах и участвует в съемках кинолент. Гросу призналась, что в Америке кардинально разные методы преподавания по сравнению с Украиной и ей интересно перенимать опыт американских коллег.

Сейчас "маленькая пчелка" украинского шоу-бизнеса не только овладевает новыми знаниями. Певице удалось попасть в один из известных проектов стриминговой платформы Netflix. По условиям контракта она не имеет права делиться подробностями, однако Гросу очень гордится такой возможностью.

Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", — рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на жестовом языке. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.