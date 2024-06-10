Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вслед за Мишель Андраде — известная украинская певица снимается на Netflix arrow

Вслед за Мишель Андраде — известная украинская певица снимается на Netflix

10 июня 2024 14:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алина Гросу попала в проект Netflix — что известно
Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала поклонникам, чем сейчас занимается в США. Звезда участвует в съемках проекта на Netflix, называть который она пока не может.

Об этом она рассказала в интервью программе ЖВЛ.

Читайте также:

Гросу о жизни в Америке

Сейчас певица проживает в США вместе с мужем, личность которого скрывает. За океаном звезда учится на актерском и режиссерском факультетах и участвует в съемках кинолент. Гросу призналась, что в Америке кардинально разные методы преподавания по сравнению с Украиной и ей интересно перенимать опыт американских коллег.

Сейчас "маленькая пчелка" украинского шоу-бизнеса не только овладевает новыми знаниями. Певице удалось попасть в один из известных проектов стриминговой платформы Netflix. По условиям контракта она не имеет права делиться подробностями, однако Гросу очень гордится такой возможностью.

Вслед за Мишель Андраде – известная украинская певица снимается на Netflix - фото 1
Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Вслед за Мишель Андраде – известная украинская певица снимается на Netflix - фото 2
Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", — рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу спела на жестовом языке. А искусственный интеллект создал первую цифровую модель для мужского глянца.

Netflix
фильм
украинские звезды
Голливуд
Северная Америка
сериал
Алина Гросу
съемки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку