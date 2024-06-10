Аліна Гросу потрапила в проєкт Netflix — що відомо

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Відома українська співачка та акторка Аліна Гросу розповіла шанувальникам про те, чим зараз займається у США. Зірка бере участь у зйомках проєкту на Netflix, називати який вона поки не може.

Про це вона розповіла у інтерв'ю в програмі ЖВЛ.

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Зараз співачка проживає у США разом із чоловіком, особу якого приховує. За океаном зірка навчається на акторському та режисерському факультетах та бере участь у зйомках кінострічок. Гросу зізналася, що у Америці кардинально різні методи викладання, порівняно з Україною, і їй цікаво переймати досвід американських колег.

Зараз "маленька бджілка" українського шоу-бізнесу не лише опановує нові знання. Співачці вдалося потрапити в один із відомих проєктів стрімінгової платформи Netflix. За умовами контракту, вона не має права ділитися подробицями, однак Гросу дуже пишається такою можливістю.

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu



"Я зараз знімаюся на Netflix. Я щаслива, тому що мені це вдалося. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Це такий крок на сходинку вище, такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, тому що, звісно, підписувала контракт. Дуже відомі актори знімаються. Усе, що я можу сказати", — розповіла виконавиця.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу заспівала жестовою мовою. А штучний інтелект створив першу цифрову модель для чоловічого глянцю.